Katrin Adt asume la dirección de Dacia con el reto de liderar su electrificación

El Grupo Renault ha anunciado el nombramiento de Katrin Adt como nueva CEO de Dacia, en sustitución de Denis Le Volt.

“Bajo el liderazgo de Denis, la marca Dacia se ha consolidado como una marca fuerte, con una gama de productos atractiva que ha logrado captar una base de clientes más amplia. En nombre de Renault Group, quiero expresar mi agradecimiento a Denis por todos sus logros a lo largo de los años. Quiero dar la bienvenida a Katrin Adt, cuya experiencia en la industria automovilística será un activo clave para Dacia”, declaró François Provost, CEO de Renault Group, a quien reportará la nueva CEO de Dacia.

La llegada de Adt coincide con una etapa crucial para Dacia, marcada por la expansión de la marca y el reto de electrificar su gama. “Su amplio conocimiento y experiencia en desarrollo de negocio nos permitirá mantener el impulso de la marca y afrontar juntos el próximo gran reto: electrificar la gama de productos 'à la Dacia'”, subrayó Fabrice Cambolive, el nuevo Chief Growth Officer -el equivalente a consejero de crecimiento- de Renault Group, puesto que suma a su función actual como CEO de la marca Renault y desde el que tendrá la responsabilidad tanto de supervisar la marca Renault, como Dacia. Según el comunicado de prensa difundido por el grupo, lo hará "garantizando un enfoque estratégico unificado y maximizando los ingresos en todos los mercados. Esto permitirá a Renault Group aprovechar plenamente los beneficios de la identidad y posicionamiento de cada marca, manteniendo al mismo tiempo una organización basada en marcas a nivel de las filiales nacionales (National Sales Company)".

Cambolive también liderará el desarrollo internacional del Grupo, con mercados prioritarios identificados en India, América Latina y Corea, además de ser el responsable de ofrecer una experiencia de cliente fluida en todos los puntos de contacto: digital, marketing, red de concesionarios, posventa, retail propio Renault Group, en estrecha colaboración con los servicios financieros.

Adt, con experiencia en la electrificación de Smart.

Con más de 25 años de trayectoria en la industria automovilística, Katrin Adt ha desempeñado puestos de alta responsabilidad en Mercedes-Benz y Daimler, donde lideró proyectos estratégicos como la transformación de Smart en una marca eléctrica. Su perfil combina experiencia en ventas, retail, recursos humanos y auditoría, además de un fuerte compromiso con la diversidad y el mentoring de mujeres en tecnología.

“Es un privilegio contribuir a escribir el próximo capítulo de su extraordinaria historia de éxito, junto a un equipo excepcional. Dar forma al futuro de los negocios siempre ha sido mi motor. Hoy nos encontramos en un momento clave —tanto tecnológico como social— en nuestra relación con el automóvil. Dacia ha demostrado constantemente la relevancia de su enfoque a través de productos que conectan profundamente con las expectativas de los clientes”, afirmó Katrin Adt, en sus primeras declaraciones como CEO de la marca.