El Honda Prelude regresa a Europa 25 años después y ya sólo como híbrido

Honda reaparece en el segmento de los coupés con el lanzamiento europeo del Prelude e:HEV 2026, un híbrido que combina diseño elegante, sofisticación y la promesa de una conducción placentera. Tras un paréntesis de más de dos décadas -el último Prelude se vendió en Europa en 2001 y lo hizo con motores 2.0i de 133 CV o 2.2 VTI VTEC de 185 o 200 CV-, Honda recupera este nombre histórico con una sexta generación que apuesta por la eficiencia sin sacrificar el espíritu dinámico ligado a este modelo.

La carrocería del nuevo Prelude tiene unas dimensiones de 4,53 m de largo, 1,88 de ancho y 1,35 de altura, con una distancia entre ejes de 2,60 m. Según Honda, su diseño se inspira directamente en los planeadores modernos, con un enfoque sencillo y minimalista en el que predominan las superficies despejadas, tiradores enrasados retroiluminados, paneles laterales esculpidos y un techo de doble burbuja que recuerda a algunos coches clásicos.

El Prelude pretende aportar deportividad por la vía de su imagen y chasis o de sistemas como el Honda S+ Shift, que simula el sonido y la sensación de los cambios de marcha.

Algunos de esos detalles no son meramente estéticos, puesto que también ayudan a optimizar la aerodinámica, como también lo hace el alerón inferior que guía y controla el flujo del aire bajo el coche. La parte trasera luce una barra luminosa continua y finos faros LED que refuerzan la presencia del vehículo en la calzada.

Dentro del habitáculo, Honda se afianza en su filosofía Man-Maximum, Machine-Minimum (M/M), que prioriza al conductor y su disfrute al volante. El puesto de mando promete materiales de alta calidad, asientos delanteros con apoyo lateral reforzado, un volante deportivo o una instrumentación con una pantalla de 10,2" configurable.

Los clientes pueden elegir entre dos configuraciones del interior: azul y negro o blanco y azul.

El sistema de infoentretenimiento combina una pantalla táctil que permite integrar el teléfono, por un lado con Apple CarPlay inalámbrico o Android Auto con cable. También dispone de navegación 3D o de un equyipo de sonido Bose con ocho altavoces de serie.

El suelo plegable se puede convertir en un divisor de carga para evitar que los objetos se muevan en el maletero, un espacio para el que Honda da un volumen muy grande: 663 litros.

Propulsión híbrida con el sistema e:HEV

El Prelude monta una versión del sistema híbrido Honda e:HEV, compuesto por un motor de 2.0 litros que trabaja en ciclo Atkinson, dos motores eléctricos y una batería de alto voltaje. La potencia es de 184 CV y así consigue una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,2 segundos.

Este sistema permite tres modos de funcionamiento -puramente eléctrico con la energía de la batería, híbrido y exclusivamente con el impulso del motor de gasolina- y dispone de siete niveles de frenado regenerativo seleccionables con las levas del volante.

Un selector de modos de conducción permitirá elegir entre cuatro opciones: Comfort, GT, Sport e Individual.

Por otro lado, Honda ha tomado prestadas tecnologías del Civic Type R como la suspensión adaptativa de serie, el sistema AHA (Agile Handling Assist) calibrado específicamente, frenos Brembo, llantas de aleación de 19".... Los ingenieros han privilegiado un centro de gravedad bajo y vías ensanchadas que favorecen la precisión y estabilidad.

En el apartado de seguridad, la última generación del sistema Honda Sensing incorpora una mejor detección de peatones en entornos con o sin luz, así como ayudas a la conducción como la detección de vehículos en el ángulo muerto, de tráfico cruzado, reconocimiento de señales de tráfico, aviso de salida de carril o frenado automático.