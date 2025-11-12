El Honda Prelude regresa a Europa 25 años después y ya sólo como híbrido
Novedades
Honda vuelve al segmento de los coupés con el Prelude e:HEV 2026, una reinterpretación híbrida de uno de sus modelos más emblemáticos. Tras dos décadas largas de ausencia, la firma japonesa recupera este nombre histórico y retoma la sucesión generacional con un coche dotado de un sistema híbrido de 184 CV y tecnología heredada del Civic Type R.
El Honda Civic e:HEV estrena aspecto y se pone a la venta desde 33.400 euros
Honda reaparece en el segmento de los coupés con el lanzamiento europeo del Prelude e:HEV 2026, un híbrido que combina diseño elegante, sofisticación y la promesa de una conducción placentera. Tras un paréntesis de más de dos décadas -el último Prelude se vendió en Europa en 2001 y lo hizo con motores 2.0i de 133 CV o 2.2 VTI VTEC de 185 o 200 CV-, Honda recupera este nombre histórico con una sexta generación que apuesta por la eficiencia sin sacrificar el espíritu dinámico ligado a este modelo.
La carrocería del nuevo Prelude tiene unas dimensiones de 4,53 m de largo, 1,88 de ancho y 1,35 de altura, con una distancia entre ejes de 2,60 m. Según Honda, su diseño se inspira directamente en los planeadores modernos, con un enfoque sencillo y minimalista en el que predominan las superficies despejadas, tiradores enrasados retroiluminados, paneles laterales esculpidos y un techo de doble burbuja que recuerda a algunos coches clásicos.
Algunos de esos detalles no son meramente estéticos, puesto que también ayudan a optimizar la aerodinámica, como también lo hace el alerón inferior que guía y controla el flujo del aire bajo el coche. La parte trasera luce una barra luminosa continua y finos faros LED que refuerzan la presencia del vehículo en la calzada.
Dentro del habitáculo, Honda se afianza en su filosofía Man-Maximum, Machine-Minimum (M/M), que prioriza al conductor y su disfrute al volante. El puesto de mando promete materiales de alta calidad, asientos delanteros con apoyo lateral reforzado, un volante deportivo o una instrumentación con una pantalla de 10,2" configurable.
El sistema de infoentretenimiento combina una pantalla táctil que permite integrar el teléfono, por un lado con Apple CarPlay inalámbrico o Android Auto con cable. También dispone de navegación 3D o de un equyipo de sonido Bose con ocho altavoces de serie.
Su interior ofrece cuatro plazas y un volumen de maletero de hasta 663 litros.
Propulsión híbrida con el sistema e:HEV
El Prelude monta una versión del sistema híbrido Honda e:HEV, compuesto por un motor de 2.0 litros que trabaja en ciclo Atkinson, dos motores eléctricos y una batería de alto voltaje. La potencia es de 184 CV y así consigue una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,2 segundos.
Este sistema permite tres modos de funcionamiento -puramente eléctrico con la energía de la batería, híbrido y exclusivamente con el impulso del motor de gasolina- y dispone de siete niveles de frenado regenerativo seleccionables con las levas del volante.
Por otro lado, Honda ha tomado prestadas tecnologías del Civic Type R como la suspensión adaptativa de serie, el sistema AHA (Agile Handling Assist) calibrado específicamente, frenos Brembo, llantas de aleación de 19".... Los ingenieros han privilegiado un centro de gravedad bajo y vías ensanchadas que favorecen la precisión y estabilidad.
En el apartado de seguridad, la última generación del sistema Honda Sensing incorpora una mejor detección de peatones en entornos con o sin luz, así como ayudas a la conducción como la detección de vehículos en el ángulo muerto, de tráfico cruzado, reconocimiento de señales de tráfico, aviso de salida de carril o frenado automático.
También te puede interesar
Lo último