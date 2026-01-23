La fabricación en España descendió en 2025 un 4,3 por ciento, hasta 2,27 millones

Frente a los 2.376.504 vehículos producidos durante 2024, en el último año recientemente terminado en las fábricas de automóviles españolas de ensamblaron un total de 2.274.026. Esto supone una diferencia absoluta de 102.478 menos y una variación interanual del 4,31 por ciento, según los datos de Anfac.

Esta patronal que reúne a las marcas de fabricantes de vehículos atribuye esta caída a dos factores: la menor demanda de los mercados europeos, que son los destinos mayoritarios de los vehículos hechos en España y el proceso de adaptación de las fábricas españolas a la producción de nuevos modelos electrificados.

En España aún los coches que mayoritariamente se producen tienen motores de gasolina: sumaron un 39,2 por ciento, es decir, un total de 891.418 unidades.

En el total del año se fabricaron 1.810.331 turismos, lo que supuso una disminución del 5,7 por ciento respecto a 2024, en tanto que comerciales e industriales aumentaron un 1,2 por ciento, hasta sumar el resto hasta los 2,27 millones: 463.695 unidades.

Exportaciones a la baja

Las exportaciones registraron también un descenso significativo, de un 8,2 por ciento, ya que salieron a otros mercados un total de 1.950.103 unidades, un 85,8 por ciento de la producción total. Entre los principales destinos, Alemania recuperó la primera posición, con 340.179 unidades exportadas, un 17,4 por ciento más que en 2024; seguida por Francia que redujo su cuota un 17,3 por ciento y recibió 337.166 vehículos y Reino Unido, con un total de 280.826, un 12,3 por ciento más que el año anterior. Además, Anfac destaca el aumento notable de la cuota de exportación a Turquía en un 12 por ciento, adelantando así a Italia.

El segmento de vehículos alternativos, donde Anfac considera a híbridos y eléctricos, pero también de gas natural, creció de forma destacada: en 2025 se fabricaron 891.290 vehículos de este tipo en España. Fueron un 26,1 por ciento más que en 2024 y representaron el 39,2 por ciento de la producción total.

Los eléctricos producidos en 2025 con el sello "made in Spain" se redujeron, mientras que los híbridos enchufables aumentaron hasta registros similares a los de años anteriores a 2024.

En particular, los más electrificados, es decir eléctricos e híbridos enchufables, sumaron 225.206 unidades en 2025, un 11,2 por ciento más que en 2024, aunque todavía representan menos del 10 del total. De ellos, los eléctricos fueron 107.732 y los PHEV de 117.474, casi un 30.000 más de estos últimos en 2024 frente al estancamiento de los eléctricos. Los híbridos no enchufables, por su parte, crecieron un 27,5 por ciento.