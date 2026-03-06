Elegancia en clave dinámica: llega la edición Performance Line a la gama DS

DS Automobiles está entre las marcas que trabajan el carácter desde el diseño y la atmósfera que se crea en sus automóviles. Con la edición limitada Performance Line en los SUV DS 3 y DS 7, respectivamente con 4,12 y 4,59 m de largo en su carrocería; y en el compacto de 4,40 m, el DS Nº 4, la firma francesa no plantea modificaciones ni en sus sistemas de propulsión ni en sus bastidores, sino una evolución estética que refuerza su personalidad.

La referencia a la experiencia de la marca en la Fórmula E funciona como trasfondo conceptual, sin implicar modificaciones técnicas específicas. La razón de ser de esta serie especial se centra en la imagen y en la ambientación interior, con un tratamiento diferenciado que aporta mayor intensidad visual a modelos ya consolidados en el mercado.

Los detalles en color dorado de la carrocería, algunos de los cuales pueden eliminarse si el cliente lo pide, contribuyen a dar carácter a esta edición especial. / Fran Alegre

El rasgo común a los tres modelos el uso de elementos en la carrocería en negro brillante, creando un contraste que estiliza la silueta y refuerza su presencia. Se añaden llantas de aleación específicas, con el centro de los radios en dorado y emblemas Performance Line que identifican la versión sin recurrir a soluciones llamativas junto a otras que sí pueden serlo más. Es el caso de las carcasas de los retrovisores parcialmente pintadas en color dorado o los stickers que adorna el pilar C, en este caso de los DS 3 y Nº 4, aunque unas pueden ser del mismo tono del resto de la carrocería y otros pueden eliminarse si el comprador así lo pide.

Ambiente interior con personalidad

Si el exterior gana contraste, el habitáculo es donde esta colección adquiere mayor sentido. El tapizado en Alcantara pasa a ocupar un papel protagonista en asientos, salpicadero, consolas y paneles de puerta, generando una atmósfera más deportiva y envolvente. Los pespuntes en contraste y los detalles en aluminio refuerzan esa identidad específica.

El empleo de Alcantara en todas las superficies que están al alcance de la mano aporta ese carácter dinámico al interior.

El volante multifunción revestido en cuero -con levas asociadas al mismo en el DS Nº4 y tras él en el DS 7-, mejora la percepción táctil y completa un conjunto que mantiene la calidad percibida como uno de los pilares del modelo. El resultado es un interior sofisticado, con una ambientación diferenciada que no compromete el confort ni la ergonomía.

Nuestra toma de contacto se centró en el DS Nº 4 Plug-In Hybrid de 240 CV, una versión clave dentro de una gama mecánica que también contempla los Hybrid de 145 CV, BlueHDi de 130 CV y E-Tense de 212 CV (156 kW).

En marcha, el DS Nº 4 confirma su enfoque equilibrado. La dirección ofrece un tacto preciso y consistente, mientras que el chasis prioriza el confort sin descuidar el control de la carrocería. En carreteras de curvas enlazadas transmite aplomo y progresividad en los apoyos.

El DS Nº 4 es el modelo de esta edición especial que incorpora mayor número de propuestas mecánicas: hasta cuatro distintas. / Fran Alegre

La suspensión filtra las irregularidades y el aislamiento acústico sigue siendo uno de sus puntos fuertes. La versión Performance Line no altera este planteamiento, sino que lo acompaña con una decoración más marcadamente dinámica.

El sistema híbrido enchufable destaca por la suavidad en las transiciones entre el motor térmico y el eléctrico. La entrega de potencia es lineal y suficiente para un uso exigente en el día a día, manteniendo una respuesta coherente con el posicionamiento del modelo.

En el caso del DS 7 ocurre otro tanto: manda el equilibrio. Se despliega su comportamiento en base a una suficiente percepción de pisada sólida y asunción de irregularidades, mientras que la dirección proporciona un buen control de a posición de las ruedas. Eso sí, aquí la oferta se limita a un motor, el Diesel de 130 CV; económico de consumo y suficientemente enérgico hasta para moverse rápido, pero con un funcionamiento que se cobra confort sonoro en esas situaciones, como también lo hacen sus vibraciones.

El DS 7 es el único con una única propuesta mecánica de la familia Performance Line: un Diesel que vuelve a la gama dirigido, sobre todo, al B2B.

Precios con ventajas en equipamiento

Los precios de lista parten de 36.300 euros que cuesta el DS 3 Hybrid de 145 CV y alcanzan los 43.400 euros de la versión eléctrica de 156 CV (115 kW).

El DS 3 Performance Line permite disfrutar de un ahorro en equipamiento de 600 euros respecto a sumar algunos de sus elementos de serie como opciones en el nivel Pallas.

En el pequeño de los DS se añaden, respecto al nivel Pallas, elementos de serie como el techo bitono, los sensores de aparcamiento, la cámara de 360º, la visión de ángulo muerto, el retrovisor interior electrocrómico, los asientos tapizados en Alcantara calefactables, las llantas de 17” o, en el Hybrid, un paquete de animación, con sonido de motor con procesamiento digital o ajuste de la dirección. Todo está valorado en 2.000 euros y se incluye por un sobreprecio de 1.400.

Sus opciones serían el acceso sin necesidad de llave por 350 euros, el paquete Tech DS Performance Line que incluye la pantalla con navegación conectada, asistente personal IA con ChatGPT, segundo puerto USB y base de carga inalámbrica por 800 euros y las llantas de aleación de 17” con ruedas all season por 200 euros.

Con el DS 3 se ofrece una alternativa posicionada entre los SUV B con dos opciones de buen desempeño ciudadano y periurbano: Hybrid y E-Tense. / Fran Alegre

En el DS Nº 4, el Hybrid arranca en 40.400 euros, mientras que el BlueHDi de 130 CV se sitúa en 41.550. 47.250 euros cuestan tanto el Plug-In Hybrid de 240 CV como el E-Tense eléctrico con 215 CV (158 kW).

En este Nº 4 los Performance Line incorporan adicionalmente al acabado del Pallas y junto al kit de personalización asociado a esta edición limitada, la pantalla central con navegación conectada o ChatGPT, las lunas laterales de tipo acústico, las traseras tintadas, los asientos delantero con regulaciones eléctricas, los pedales y reposapiés de aluminio o llantas de 19” con un diseño para los Hybrid y Plug-In Hybrid y otro para E-Tense.

Este equipamiento está valorado en 2.450 euros, aunque esta serie sólo incrementa 1.700 euros respecto al Pallas, ofreciendo como ventaja adicional las opciones de un techo bitono por 3.000 euros, uno de tipo panorámico por 1.250 euros, llantas diferentes con neumáticos de invierno por 200 euros, otras aún mayores, de 20”, para el híbrido enchufable por 1.150 euros, la alarma por 400 euros, el portón motorizado del maletero también por 400 euros o el equipo de sonido más sofisticado, uno firmado por Focal, por 1.800 euros.

El equipamiento funcional que suman los Performance Line permite a DS ofrecer una ventaja adicional a sus compradores en tanto que no se traslada su coste al precio. / Fran Alegre

Por su parte, el DS 7 Performance Line, disponible exclusivamente con el motor 1.5 turbodiésel de 130 CV de la versión BlueHDI y sólo combinado con la caja automática, al igual que el resto de los componentes de esta colección, parte de 50.150 euros.

Incorpora de serie sobre el acabado base el paquete con conducción adaptativa y asistente de posicionamiento en el carril, la visión de 3601, el portón motorizado, el cargador inalámbrico de teléfonos móviles más dos USB y llantas de 19”. Todo está valorado en 2.450 euros, aunque el precio de este DS 7 Performan Line supone un incremento de 1.700 euros respecto a un Pallas.

Adicionalmente podría incorporar como opciones un techo panorámico por 1.560 euros, la alarma por 520 euros, el gancho de remolque por 830 euros o el paquete formado por el reloj en el salpicadero y climatizador bizonal por 675.

Todas las ofertas de lanzamiento

El planteamiento por tanto de los Performance Line es claro: ofrecer una alternativa con mayor carga estética y una ambientación específica, sin alterar la base técnica y con ventajas de equipamiento adicional. Una estrategia que permite ampliar el atractivo comercial de la gama sin modificar su posicionamiento y que también persiguen las ofertas de lanzamiento. En el caso del DS 3 Hybrid basada en una cuota de 250 euros durante 36 meses con una entrada de 6.755 euros y un pago final de 21.025.

DS prestende, con las ofertas de financiación aparejadas al lanzamiento de esta Performance Line, añadir un atractivo extra en un momento en el que la mayoría de las ventas se hacen por esta via. / Fran Alegre

Por su parte, la del DS Nº 4 Hybrid se basaría en la misma cuota mensual, con una entrada de 6.484 euros y una final de 22.288, por los 300 al mes que se pagarían por el DS 7, en este caso con cuotas iniciales y finales de, respectivamente, 8.511 y 25.795 euros.

La fórmula, por tanto, resulta coherente: mantiene su equilibrio entre confort, calidad y comportamiento, ahora con una presentación más definida. Con Performance Line, la marca francesa no cambia la naturaleza de sus modelos, sino que la matiza. Y en ese matiz encuentra un argumento adicional para quienes buscan diferenciación sin renunciar a la sofisticación.