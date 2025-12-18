Dongfeng ha entregado el segundo Box con el que premia a los mejores estudiantes de la PAU

Dongfeng ha entregado el segundo coche de su Boxcellence a Santiago Quemada del Pino, del Colegio Retamar de Madrid, estudiante de bachillerato que ha conseguido la máxima calificación en las pruebas de la PAU. Quemada fue elegido entre los tres estudiantes que han obtenido como nota un 14 y optaban al premio.

El estudiante, que ya ha comenzado su grado de Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial en la Universidad Pontificia de Comillas recibió, al igual que ocurriera el año pasado con Marina Simón, ganadora de la edición anterior y estudiante de Ingeniería Aeroespacial, un Box valorado en 24.590 euros.

El ganador de la segunda edición del premio Boxcellence ha sido Santiago Quemada, en la actualidad estudiante del grado de Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial.

De este modo el importador en España de Dongfeng, Caetano Automotive España Distribución, reconoce año a año el esfuerzo, constancia y exceloencia de los mejores estudiantes que se enfrentan a las pruebas de acceso a la universidad.

Ignacio Ramón, general manager de Caetano Automotive España Distribución, explicó que "Boxcellence no es solo un premio: es un símbolo de la importancia que representa la educación para nosotros. Estamos orgullosos de dar visibilidad al esfuerzo de los jóvenes, que son los verdaderos motores del cambio. La electrificación, representada con nuestro Box, es también símbolo de ese cambio generacional que estamos encantados de presenciar”.

El estudiante premiado ha tenido la oportunidad de configurar el vehículo a su gusto, eligiendo color, acabado, etc. Además, todos los costes de matriculación y entrega estarán incluidos para que únicamente tenga que preocuparse de disfrutarlo desde el primer kilómetro.

El Box es un utilitario eléctrico con un motor de 95 CV (70 kW) que cuenta con una batería de 42,3 kWh. Con esa energía es capaz de homologar una autonomía de 340 km conforme al ciclo WLTP. Dispone de funciones como la V2L, así como catorce ayudas a la conducción, asientos con regulaciones eléctricas, calefacción y ventilación; climatizador, faros adaptativos, iluminación ambiental, etc.