Denza, la marca premium de BYD, inicia su andadura en Europa con el Z9GT

DENZA, fundada en 2010 como una joint venture entre BYD y Mercedes-Benz, se ha dado a conocer en Europa, Y lo ha hecho con el primer modelo de su ofensiva comercial, el Z9GT, un shooting brake de 5,18 m de largo, 1,99 de ancho y 1,50 de alto que podrá configurarse con propulsión exclusivamente eléctrica o híbrida enchufable, en este caso con la tecnología Super DM ya conocida del Seal U DM-i. Le seguirá el D9, un monovolumen de lujo con siete plazas y un interior de inspiración ejecutiva, así como otro coche aún no anunciado que también llegará a lo largo de este año.

Todos han sido diseñados por el equipo dirigido por el alemán Wolfgang Egger, con una extensa carrera dentro del grupo Volkswagen -fue jefe de diseño de modelos como el Audi A5 o la segunda generación del R8, pero también del e-tron Concept, entre otros- o de Alfa Romeo antes de llegar a BYD.

Para su desarrollo técnico, DENZA cuenta con el apoyo del departamento de desarrollo de BYD, compuesto por más de 120.000 ingenieros.

Una plataforma ex profeso

El Z9GT incorpora e3 Platform, una arquitectura creada a medida de la marca y que permite innovaciones como una tracción gracias a tres motores en su versión eléctrica -uno delantero y dos traseros-, dirección en ambos ejes o la integración estructural de la batería en la carrocería (Cell-to-body). Según BYD, esta construcción permite aumentar la rigidez estructural hasta un 32 por ciento, mientras reduce la intrusión en impactos frontales en un 15, y hasta en un 35 por ciento en el caso de los impactos laterales. Este recurso, además, permite disponer de un suelo plano, dar al coche un aspecto bajo y aumentar 1,5 cm el espacio habitable respecto a otras soluciones.

Enrre los rivales del Z9GT de DENZA estarían modelos como los Porsche Taycan, Audi A6 Sportback e-tron, Volvo ES90 o BMW i5, entre otros.

La versión eléctrica ofrece una potencia total de unos 970 CV (713 kW) correspondientes a los 313 CV (230 kW) del que mueve las ruedas delanteras y los dos de, cada uno de ellos, 326 CV (240 kW) que tiene en el eje trasero. La autonomía conseguida con los 100 kWh de su batería de iones de litio con química LFP es de 630 km conforme al ciclo chino CLTC. La homologación con el WLTP para Europa aún está pendiente.

En cuanto al Z9GT Super DM, la versión híbrida enchufable, su potencia estimada es de 800 CV y, asimismo, cuenta con tres motores con la misma disposición de eléctrico. En este caso, la potencia es de 272 CV (200 kW) para el del eje delantero, donde trabaja conjuntamente un motor de gasolina de 2.0 sobrealimentado con turbo y un eléctrico; y 299 CV (220 kW) para cada uno de los eléctricos del trasero. En este la batería, también de litio-ferrofosfato, tiene una capacidad de 38,5 kWh y la autonomía en modo eléctrico, de nuevo conforme a las especificaciones para el mercado chino, alcanza los 201 km. Está previsto que este híbrido enchufable acelere de 0 a 100 km/h en 3,6 s, dos décimas más que la variante EV.

Los compradores podrán elegir entre un sistema de propulsión eléctrico o uno híbrido enchufable.

Dirección "inteligente" a las cuatro ruedas

El DENZA también estrena la dirección en el eje trasero y que actúa de tres modos: haciendo que ambas ruedas traseras giren en la misma dirección que las delanteras, para ganar estabilidad a alta velocidad; haciéndolo en sentido opuesto a las delanteras, para reducir el diámetro de giro a velocidades bajas, que es de 9,2 m, muy pequeño para un coche de casi 5,20 m de largo -un Toyota Aygo X Cross de 3,70 m requiere 9,4 m para girar 180º-; o una adaptación de su rotación a las diferentes circunstancias -frenado, cambio de carril o estacionamiento-, que permite desplazamientos diagonales de hasta 15º para aprovechar huecos de aparcamiento "imposibles" gracias a su pivotamiento mientras que las delanteras no se mueven: una operación digna de verse.

Fiel a su carácter premium, el habitáculo del DENZA ZT9GT ofrece un espacio refinado y tecnológicamente a la última.

Con suspensiones independientes en ambos ejes -la delantera es doble brazo oscilante y la trasera multibrazo-, el Z9GT recurre a muelles neumáticos que trabajan bajo las directrices del sistema Vehicle Motion Control (VMC) para adaptarse a la velocidad o diversas situaciones de conducción. Este VMC es el centro neurálgico que controla no sólo la suspensión, sino también el trabajo de la frenada o la dirección, con velocidades de transmisión de datos de hasta 10 ms, lo que ayuda a, por ejemplo, tomar decisiones como gestionar con seguridad el reventón de un neumático a una velocidad de hasta 180 km/h, según BYD. Otras de sus tareas son corregir el par en las pérdidas de tracción o evitar subvirajes o sobrevirajes.

Con la suspensión también colabora un alerón trasero activo, de cara a mejorar mejorar la aerodinámica y aportar estabilidad a altas velocidades.

El espacio debe ser una de las mayores virtudes de este nuevo eléctrico, tanto por su tamaño de carrocería, como por sus soluciones constructivas.

En lo que respecta al equipamiento funcional, el DENZA Z9GT cuenta con asientos delanteros con ajuste eléctrico en doce posiciones, diez puntos de masaje, calefacción, ventilación y sujeción activa en curvas, así como con una pantalla central de 17,3" para el equipo de infoentretenimiento, que controla el equipo de sonido Devialet de veinte altavoces; y otra de 13,2" para el copiloto. Asimismo, la climatización es cuatrizonal y el techo panorámico tiene un tamaño de 2,1 m².

Antes de su llegada a los concesionarios europeos a finales de 2025, DENZA está adaptando el Z9GT a los estándares del continente con mejoras en autonomía, sistema de propulsión, configuración de suspensión, neumáticos y capacidad de carga.

Entre el equipamiento de este eléctrico figuran elementos como los retrovisores digitales, con sus pantallas incorporadas en los paneles de las puertas delanteras.

Según un comunicado emitido por la marca, DENZA es un acrónimo en el que "D significa Diverso, en referencia a la amplia gama de posibilidades que cubrirá la línea de vehículos; E se refiere a Elegancia, en referencia al diseño atemporal y a la dinámica y a los confortables habitáculos que ofrecerán toda la gama DENZA. N significa Novedoso, lo que refleja las características únicas introducidas por los vehículos DENZA. Mientras que Z es Zenit, que hace referencia a la sofisticación que ofrece la e3 Platform, desarrollada a medida y centrada desde el primer momento en la evolución de tecnologías enchufables. Por último, la A hace alusión a Aspiracional, reconociendo el posicionamiento de DENZA en el segmento premium, con un diseño, calidad y materiales de referencia".