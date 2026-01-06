El Dacia Sandero, por tercer año consecutivo, reina en el mercado español

Pese a ceder en el último mes el puesto de liderazgo del mercado al Renault Clio, que lo superó en ese diciembre de 2025 por más de 1.100 unidades, no ha habido tampoco sorpresas -al igual que con las marcas, con Toyota en la cúspide- entre los modelos preferidos por los compradores españoles y el Dacia Sandero ha ocupado el primer puesto entre estos.

Lo ha logrado con 38.548 unidades matriculadas al cierre del ejercicio, un 16,8 por ciento más que en el año 2024 y que consolida al Sandero, por lo demás, como "el coche de España" dado que es el tercer año en el que ocupa ese puesto de liderazgo según los datos recogidos por las patronales de mayor peso del sector: Anfac, Faconauto y Ganvam. El Sandero tiene la particularidad de protagonizar así el 58,6 por ciento de las ventas de Dacia.

El Renault Clio de sexta generación, lanzado comercialmente en noviembre, ha contribuido mínimamente al éxito de este modelo en 2025, basado en los últimos meses en una política de precios muy agresiva.

Por detrás de este Dacia, en un apretado sprint sostenido durante los últimos meses se ha situado ese Renault Clio, el otro modelo del mismo grupo industrial y que recientemente cambiaba de generación, con un total de 27.104 matriculaciones. Esto supone un crecimiento del 37,5 por ciento respecto a los doce meses anteriores.

Le ha seguido el MG ZS, con 23.731 unidades vendidas, un 16,4 por ciento más que en los doce meses anteriores. Este SUV compacto de 4,43 m supone también un alto porcentaje de las ventas de la marca, con un 52,55 por ciento de las mismas.

El Ibiza ha sido el coche fabricado en España mejor posicionado entre los más vendidos. Este modelo estrenaba restyling a finales del pasado mes de octubre.

La lista de los cinco primeros la completan, por un lado, el primero de los coches fabricados en España, el Seat Ibiza, con 23.201 unidades, lo que supone que este utilitario ha visto crecer sus ventas un 5,4 por ciento; y el Hyundai Tucson, el primer SUV de tamaño medio, con 21.974, un 1,7 por ciento más que en 2024. Resulta llamativo que en el mes de diciembre este modelo de Hyundai remontó dos posiciones, desde la séptima.

Del sexto al octavo lugar se han situado, en ese orden, Toyota Corolla con 20.833 unidades vendidas en el último ejercicio cerrado, perdiendo la quinta posición in extremis con el buen comportamiento comercial del Tucson; Seat Arona, otro "made in Spain" que también perdió un puesto en diciembre, con 20.294 unidades; y Peugeot 2008, 20.272, asimismo fabricado en nuestro país, en la factoría de Vigo.

Los 2008, fabricados en Vigo (Pontevedra); y los 208, en Figueruelas (Zaragoza) han sido los dos modelos que ha introducido Peugeot, la única marca que lo ha conseguido, entre los diez más vendidos en España en 2025.

Cierran el ranking de los diez modelos más populares en 2025 otro Peugeot producido por Stellantis en Zaragoza, el 208, con 20.043 matriculaciones -la suma con su hermano SUV protagoniza un 70,55 por ciento de las operaciones de la marca, la más vendida del grupo-; y el Qashqai, con 19.556, que sigue siendo, un año más -y van quince-, el baluarte comercial de Nissan copando por sí solo el 56,34 por ciento de las ventas de la marca japonesa en nuestro país.

Los SUV compactos, el formato preferido de los españoles

Por segmentos, según los datos proporcionados por las patronales, el de mayor peso de ventas en España ha sido el de los SUV de tamaño medio, que con 429.952 unidades han crecido un 22,9 por ciento respecto a 2024 y suponen más de uno de cada tres coches comercializados en nuestro mercado: logran un 37,4 por ciento de cuota.

Los SUV de tamaño compacto y medio, con el Hyundai Tucson a la cabeza, son la tipología de coches favoritos de los compradores españoles un año más.

Le siguen, en una clasificación muy apretada, los utilitarios y los SUV de tamaño menor, con 223.365 y 219.686 matriculaciones, respectivamente. Los primeros han crecido un 22,4 por ciento y alcanzan una cuota del 19,4 por ciento; mientras que los SUV de tamaño pequeño aumentaron un 10,5 por ciento y lograron una cuota del 19,1 por ciento.

Significativa es la caída de las berlinas de tamaño compacto -usualmente hatchback de cinco puertas otrora tan populares en España-, que retroceden un 6,1 por ciento en las ventas interanuales al sumar 143.125 matriculaciones, si bien todavía supusieron un 12,5 por ciento del total de las ventas en el último año.

SUV grandes, turismos de tamaño medio y ciudadanos suman, en conjunto, un 9,1 por ciento de cuota, repartido en el mismo orden en 4,7, 3,0 y 1,4 por ciento, con un total de 54.193 matriculaciones para los primeros; 34.030 para los turismos medios y 15.765 para los de carácter más urbano. Estas dos últimas categorías en recesión, con un 3,8 y 29,9 por ciento de ventas menos que en 2024 frente al crecimiento de los SUV de un 13,8 por ciento.

El resto de los segmentos, es decir, deportivos, berlinas de tamaño grande o premium, monovolúmenes y SUV de mayor tamaño, así como los todo terreno se sitúan, uno a uno, por debajo del 1 por ciento de cuota del mercado, aunque con tendencias muy dispares: mientras que la caída de ventas de los coches más camperos en relación al 2024 es de un 24,6 por ciento, las berlinas grandes crecen un 21,2 por ciento y los SUV premium lo hacen un 8,3 por ciento.