César Moñux será el nuevo director de Michelin España y Portugal a partir de abril

María Paz Robina, tras 38 años en el grupo Michelin y los últimos siete como máxima responsable de España y Portugal abandona la compañía el próximo abril y cede el puesto de director y presidente a César Moxux, desde 2002 vinculado a la empresa y con amplia experiencia industrial.
María Paz Robina, quien ha ocupado durante casi cuarenta años diversos puestos en Michelin y durante los últimos siete ha sido directora y presidenta de la empresa en España y Portugal, abandonará la compañía en abril. Robina fue la primera directora de fábrica de Michelin en España, dirigiendo las de Aranda de Duero y Vitoria y desde 2019 venía ocupando su actual puesto. También preside la Fundación Michelin España Portugal, Signus Ecovalor y el clúster de automoción de Castilla y León, entre otros cargos.
Su lugar lo ocupará César Moñux, ingeniero industrial y licenciado en Administración y Dirección de Empresas, que se incorporó hace 23 años a Michelin, en la fábrica de Vitoria, y desde entonces ha dirigido varias plantas del grupo: Itatiaia (Brasil), Aranda de Duero y Vitoria. Pasó a formar parte de la dirección europea de Manufacturing con base en Clermont Ferrand (Francia) en 2023, puesto que dejará para dirigir y presidir Michelin España y Portugal en unos meses.
