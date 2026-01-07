BYD Seal U, el PHEV más vendido en España; y el Tesla Model 3, el eléctrico

Los BYD Seal U, MG EHS y Toyota C-HR han sido, en este orden, los turismos híbridos enchufables más vendidos en España en el último ejercicio recientemente cerrado, el de 2025, con 9.373, 8.417 y 8.409 matriculaciones en el conjunto del año, respectivamente, según las cifras ofrecidas por las principales patronales del segmento.

A continuación, con 6.829 unidades matriculadas, se ha situado el Ford Kuga, con el Mercedes-Benz GLC en el quinto puesto con 6.519 registros.

Del total de 10.366 Seal U vendidos en 2025, los que tienen bajo su capó el sistema DM-i fueron 9.373, es decir, un 90,44 por ciento de estos BYD matriculados fueron de propulsión híbrida enchufable.

El ranking de los diez modelos híbridos enchufables más populares en España durante 2025 se completa con el Jaecoo 7, que ha logrado 6.036 matriculaciones; Toyota RAV 4, 5.430; Cupra Formentor, 4.165; Hyundai Tucson; 3.805 y, cerrando la lista, el Volkswagen Tiguan, 3.583 unidades vendidas.

Tesla encabeza doblemente las ventas de eléctricos

En cuanto a los eléctricos con baterías, han sido los Tesla Model 3, seguidos de los Model Y y del Kia EV3 los más populares de 2025, con 9.947, 6.005 y 5.661 unidades matriculadas.

En todo caso, y aún siendo el líder de este mercado, las ventas del Model 3 han caído en la comparación interanual un 9,92 por ciento respecto al año anterior. En el acumulado de diciembre, esta berlina alcanzó una cuota de mercado entre los eléctricos del 9,79 por ciento.

Recientemente Tesla ha incorporado a la oferta de su Model 3, líder de ventas entre los eléctricos, la versión Standard, que le ha permitido reducir el precio desde de esta berlina.

A continuación, se situó el Tesla Model Y, con un crecimiento del 9,28 por ciento en sus ventas respecto a 2024 y una cuota de mercado del 5,91 por ciento en el segmento los eléctricos. En tercera posición, el Kia EV3, un SUV que ha multiplicado por siete sus matriculaciones respecto a 2024 y ha alcanzado una cuota de mercado del 5,57 por ciento.

En cuarta posición se ha situado el BYD Dolphin Surf, que ha alcanzado 4.181 matriculaciones al cierre del año y una cuota de mercado del 4,11 por ciento. Muy cerca, en quinto lugar y también encuadrado entre los modelos de corte más ciudadans, se encuentra el Renault 5 E-Tech, con 4.123 unidades matriculadas y una cuota de mercado del 4,06 por ciento.

El ranking de los diez eléctricos más vendidos lo completan el Mini Cooper E y SE con 3.469 unidades, seguidos de los BYD Atto 2, de los que se matricularon 2.695 unidades y los Toyota bZ4X, con 2 692. En novena y décima posición se sitúan dos BYD más, el Atto 3, con 2.559 unidades vendidas; y el Seal, con 2.422.

BYD líder en el segmento de los más electrificados

De hecho, BYD cierra así un año histórico no sólo por su espectacular apuesta comercial, ya con nueve coches distintos en el mercado, sino por el éxito en ventas de vehículos electrificados, no sólo gracias a los Seal U a la cabeza de los híbridos enchufables con su versión DM-i; o los Dolphin Surf, Atto 2, Atto 3 y Seal entre los diez eléctricos más matriculados. Y es que también cabe señalar la aportación de otros modelos como los Dolphin o Sealion 7, ambos superando el millar de unidades vendidas en 2025. La marca cerró el año con un total de 25.556 matriculaciones, por las 16.005 obtenidas por Tesla, como segunda marca con mayor incidencia con propuestas de más electrificación.

La ampliación de la gama le ha permitido a BYD no sólo dominar el relato comercial frente a otros contendientes, sino también obtener unos excelentes números en cuanto a matriculaciones.

Por otro lado, el total de ventas de todas las tipologías de vehículos electrificados, es decir, eléctricos e híbridos enchufables, incluyendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses, cerró el último año con 245.629 unidades vendidas, lo que supone un aumento del 96,2 por ciento respecto a 2024.

En el conjunto del año, el mercado de vehículos electrificados ha duplicado así las ventas respecto a 2024, y estos vehículos representan el 17,9 por ciento de todos los vendidos, casi ocho puntos porcentuales más que el año anterior.

Si bien los híbridos convencionales siguen siendo los más demandados en España en los últimos tiempos, los enchufables y eléctricos siguen incrementando su cuota de mercado.

En el conjunto de 2025, las ventas de los eléctricos cerraron con 115.062 unidades, un 75,7 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, con una cuota anual del 8,39. Los híbridos enchufables, en el total del año 2025, sumaron 130.567 unidades, un 118,7 por ciento más que en 2024, con una cuota anual del 9,52 por ciento. Mientras que los no enchufables, en el acumulado de 2025, registraron la venta de 484.416 unidades, un 22,7 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, y representaron el 35,3 por ciento del mercado general, siempre según datos proporcionados por Anfac.

Para el director general esta patronal que reúne a los fabricantes, José López-Tafall, “2025 ha sido un año histórico para la venta de turismos electrificados superando las 225.000 unidades, algo impensable hace unos años. Pero al mismo tiempo, también hemos superado otra cota histórica, como es haber vendido más de 100.000 turismos eléctricos en un solo año”.