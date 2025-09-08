BMW iX3, un SUV eléctrico con tecnología que promete revolucionar el mercado

BMW da un gran salto hacia el futuro con el iX3 50 xDrive, el primer vehículo construido sobre su revolucionaria plataforma Neue Klasse. Su producción en serie está prevista para el próximo mes de noviembre en la fábrica de Debrecen (Hungría), y las ventas deberán arrancar en primavera. A esa versión le seguirán otras eléctricas, incluyendo una de entrada a la gama.

Es un SUV D con una carrocería de 4,78 m de largo, 1,90 de ancho y 1,64 de alto; un Cx de 0,24 y una distancia entre ejes de 2,90 m. Su peso alcanza los 2.360 kilos.

El ix3 será rival, entre otros, de los Porsche Macan o Audi Q6 e-tron, pero también de modelos como los Ioniq 5, Ford Mustag Mach-E, etc.

Entre las numerosísimas novedades que supone su aparición, y entre las que también figuran cambios significativos en el diseño, está el esperado salto de BMW a una arquitectura eléctrica de 800 voltios -la batería tiene una tensión de 699 voltios-, factor éste que supondrá reducir los tiempos de espera durante las cargas con corriente continua. Según la marca, puede recuperar autonomía usando hasta 400 kW de corriente continua para recorrer 372 km en apenas 10 minutos, siempre que se acceda a las infraestructuras de alta potencia adecuadas, o que la batería pase del 10 al 80 de su capacidad de carga en 21 minutos, lo que viene a ser la mitad de lo usual.

Con corriente alterna es posible recurrir a cargadores monofásicos o trifásicos, y en este caso de hasta 11 kW de serie o 22 en opción. Otra modificación que afecta a su cargador embarcado es que admite la función V2L de cesión de energía de la batería a consumidores externos, ya sea en parado o en marcha. Asimismo, tiene la opción de V2H, la carga bidireccional.

Autonomía para 805 km WLTP

Además, BMW ha dotado a este nuevo iX3 de una batería de iones de litio con química NMC de una considerable capacidad útil de 108,7 kW, lo que le permite homologar una autonomía también inusualmente elevada: 805 km conforme a la norma WLTP, Tiene celdas cilíndricas que le han permitido elevar la densidad energética un 20 por ciento más que las prismáticas de la anterior generación y que ya tenían, a su vez, un 20 por ciento más de densidad que las utilizadas por BMW para sus eléctricos antes de 2020. En este caso, su máxima capacidad era de 80 kWh, de los cuales utilizaban 74, y la autonomía de hasta 471 km.

La autonomía va a convertirse en uno de los baluartes comerciales de este BMW iX3. En su primera versión alcanza los 805 km en su homologación WLTP.

Como su denominación xDrive indica, este iX3 dispone de dos motores eléctricos y, consecuentemente, de tracción total. Son un delantero de tipo asíncrono de 167 CV (123 kw), particularmente mejorado respecto a sus antecesores; y un trasero síncrono de rotor bobinado de 326 CV (240 kW). Según BMW, ha conseguido hacerlos un 40 por ciento más eficientes, más allá de que ha reducido su peso en un 10 por ciento y los costes de producción en un 20 respecto al sistema de propulsión de su quinta generación, el que tenía el primer iX3.

La potencia de total de ambos es de 469 CV (345 kW) y el par de 645 Nm -mucho más que la única opción de que disponía el iX3 ya descatalogado con un único motor trasero: 286 CV (210 kW)- de modo que esta versión acelera de 0 a 100 km/h en 4,9 s y tiene una velocidad punta de 210 km/h.

El sistema de propulsión, como el chasis y otros subsistemas son controlados por un unico ordenador, lo que facilita la interacción precisa y rápida de los mismos.

El sistema de propulsión, incluyendo la recuperación de energía, está gestionado por un ordenador central Heart of Joy, con una potencia de procesamiento veinte veces mayor que una unidad de procesamiento convencional. Integra y centraliza también los elementos del chasis como frenos, dirección, etc, incrementando la rapidez y suavidad en la entrega de potencia, la gestión de la tracción, agilidad, estabilidad, precisión o eficiencia al combinarlos su funcionamiento.

BMW redefine sus interiores

En su interior el iX3 incorpora el nuevo BMW Panoramic iDrive que combina funciones digitales y físicas, dicen desde la marca, fruto de las opiniones de sus clientes. También dispone de una pantalla que ocupa, de lado a lado, la base del parabrisas y que la marca denomina Panoramic Vision; aunque no es la única forma de acceder a la información sobre el coche para el conductor, ya que también cuenta con un opcional head-up display que integra datos de navegación o funcionamiento de las ayudas a la conducción, entre otros.

La instrumentación se traslada a la base del parabrisas. Podrá estar auxiliada por un HUD, mientras que la pantalla central no se integra en el salpicadero.

A la izquierda del volante, éste con botones que se iluminan, con una superficie en relieve y retroalimentación háptica-; en el centro del salpicadero, hay una pantalla de 17,9” que trabaja con un nuevo sistema operativo, el BMW X, lo que permitirá adaptar actualizaciones futuras de software. Cuenta con un sistema de navegación, entretenimiento entre los que figuran aplicaciones de reproducción de música, video, juegos o videollamadas.

Por el espacio disponible este nuevo BMW debe ser capaz de satisfacer las necesidades como vehículo familiar.

En cuanto al maletero, ofrecer 520 litros, a lo que habría que sumar los 58 del espacio disponible bajo el capó. La capacidad de remolque es de hasta dos toneladas.

El nuevo iX3 se venderá con una gama de seis colores de carrocería, cinco de ellos metalizados, y como alternativa a las llantas de 20” de serie las habrá de hasta 22”.

El volumen del espacio del maletero apenas crece con respecto al actual iX3. Entre los SUV D este BMW no ocupa los primeros lugares por la capacidad de este lugar.

Entre el equipamiento de serie están el climatizador bizonal, acceso confort, accionamiento automático del portón trasero, el paquete ampliado de retrovisores exteriores, sistema de alarma y telefonía con función de carga inalámbrica. Opcionales serán el climatizador trizonal, las funciones de faros adaptativos con control inteligente de la iluminación, el paquete BMW Iconic Glow que incluye riñones BMW iluminados, el sistema HiFi Harman Kardon con trece altavoces, la calefacción del volante y el techo solar panorámico. También el paquete M Sport.

El iX3 es el primer modelo de la Neue Klasse de BMW, un concepto que marca un nuevo paradigma entre los coches eléctricos de las marcas premium.

En el apartado de las ayudas a la conducción destaca la última evolución del asistente de conducción en autopista que puede permitir circular por estas vías durante largos periodos de tiempo sin llevar las manos en el volante. También el asistente en ciudad con detección de semáforos, frente a los que el iX3 se detiene automáticamente si es necesario, poniéndose nuevamente en marcha cuando ya se puede avanzar.

Además, un enfoque basado en la IA optimiza la interacción entre el coche y el conductor gracias a la nueva arquitectura electrónica y de software. Esto lleva a que el sistema detecte más precisamente qué quiere el conductor en cada momento y, por ejemplo, al igual que ocurre con la dirección, los frenos merezcan el calificativo de simbióticos. Esto implica, por ejemplo, que el sistema de control de velocidad de crucero no se desactive con sólo pisar levemente el freno, sino que sólo se desconecte cuando es necesario detener más contundente el vehículo y se haga más fuerza sobre el pedal.