Audi Q3 e-hybrid: más autonomía, potencia y acceso a los topes del Moves III

En el momento de su inicial lanzamiento comercial, el Q3 contaba con una gama compuesta por las versiones TDI y TFSI de 150 CV, estas últimas con microhibridación, así como con la versión del 2.0 de gasolina de 265 CV que, a diferencia de la también también TFSI de 1,5 litros, no tiene ningún tipo de arquitectura eléctrica de apoyo y se liga a la tracción total. Ahora, a ellas se suma la e-Hybrid que, con su sistema de propulsión híbrido enchufable, lleva la electrificación de este SUV de Audi un paso más allá.

El Q3 e-Hybrid tiene una potencia total de 272 CV -27 CV más que su predecesor- en tanto que al motor 1.5 TFSI de 177 CV se combina con un eléctrico síncrono de 115 CV (85 kW) integrado en su caja de cambios S tronic de seis velocidades. Consigue pasar de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos y alcanzar los 215 km/h de velocidad punta.

El Q3 e-Hybrid que reemplaza al anterior TFSIe no sólo ofrece más potencia sino que, sobre todo, aumenta la capacidad de su batería y permite extender su autonomía.

Con una batería de 25,7 kWh, de los cuales son utilizables 19,7, ofrece una autonomía eléctrica de hasta 119 km según el ciclo WLTP. Además, esta batería puede cargarse con corriente continua usando potencias de hasta 50 kW, además de con alterna trifásica a hasta a 11 kW

Gracias a esta mejora de su autonomía respecto a la versión también híbrida enchufable TFSIe, a la venta hasta hace apenas un mes, el Q3 e-hybrid supera los 90 km de autonomía eléctrica, requisito que le permite acogerse al Plan Moves III con ayudas de hasta 7.000 euros si intermedia el achatarramiento de un coche de más de siete años, 4.500 si eso no ocurre, tal como si se tratase de un vehículo eléctrico.

Al superar los 90 km/h de autonomía, el Q3 e-Hybrid se beneficia de las máximas ayudas a la compra del Moves III.

El sistema de gestión híbrido alterna los modos de conducción eléctrico, térmica o combinando ambos, según las condiciones, si bien el conductor puede forzar el modo eléctrico mediante el botón EV o gestionar manualmente la recuperación de energía usando para ello las levas del volante.

El nuevo Audi Q3 e-Hybrid parte de un precio de 56.090 euros, con una dotación de serie que incluye las llantas de 17”, climatizador, portón eléctrico, Audi virtual cockpit plus, navegación MMI touch y sistema de sonido con 10 altavoces, entre otros.

El paso a la versión Advanced añade llantas de 18”, climatizador trizonal o asientos calefactables por 1.650 euros adicionales; mientras que el S line, con un enfoque más deportivo, suma llantas de 19” y modifica tanto el aspecto del exterior como del interior por 2.850 euros extras respecto al Advanced. El tope de gama, Black line, incluye llantas de 20”, iluminación ambiental, ópticas LED pro y detalles en negro brillante por 5.130 euros más.

La situación de la batería, que puede cargarse con corriente continua, reduce la capacidad del maletero respecto a otros Audi Q3.

El maletero del Q3 e-Hybrid tiene una capacidad de 375 litros, por tanto, con unos 100 menos que el resto de versiones de este SUV de 4,53 m de largo.