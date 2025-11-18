Andalucía acelera y el mercado crecerá un 15,6 por ciento impulsado por la electrificación

El sector del automóvil en Andalucía encara el fin de año con optimismo. Según las previsiones presentadas por Faconauto durante la XII Jornada de Automoción de Andalucía -organizada junto a Fecoan y Fedeme y celebrada en Sevilla-, el mercado regional cerrará el próximo año con un crecimiento del 15,6 por ciento, hasta alcanzar una precisión de 130.344 matriculaciones. El buen comportamiento del canal particular y el avance de la electrificación son los principales motores de esta recuperación.

José Ignacio Moya, director general de Faconauto, destacó que “Andalucía está mostrando un comportamiento más sólido que la media del país, gracias a la fortaleza del canal particular, que representa tres de cada cuatro matriculaciones". Sin embargo, advirtió que la comunidad sigue sin renovar un parque móvil que ya alcanza los 15 años de media, medio punto por encima del promedio nacional.

Granada, Jaén y Sevilla lideran los incrementos, seguidos de Huelva, Almería y Córdoba.

Pese al crecimiento previsto, "no se está produciendo la necesaria renovación del parque automovilístico cada vez más envejecido, lo que evidencia la urgencia de medidas estables que impulsen la sustitución de los vehículos más antiguos y contaminantes”, señaló Moya.

Provincias al alza: Málaga lidera el volumen

El análisis territorial refleja un crecimiento generalizado, aunque desigual. Granada (25,4 por ciento), Jaén (21,9 por ciento) y Málaga (22,2 por ciento) serán las provincias con mayores incrementos en matriculaciones. Les seguirán Huelva (15,2 por ciento) y Córdoba (13,6 por ciento), mientras que Almería (13,7 por ciento), Cádiz (12,5 por ciento) y Sevilla (10,2 por ciento). En volumen, la provincia de Málaga se situará a la cabeza con 29.718 unidades, seguida de Sevilla (23.256) y Cádiz (18.042).

Andalucía mantiene un ritmo de electrificación similar al del conjunto del país: su cuota de vehículos electrificados (BEV+PHEV) se sitúa en el 18 por ciento, apenas un punto por debajo de la media nacional.

José Ignacio Moya, en representación de Faconauto, recordó la vigencia del Moves y defendió la necesidad de un plan específico para la renovación del parque en Andalucía.

Moya recordó que el Plan MOVES seguirá vigente hasta diciembre, aunque algunas comunidades ya han agotado fondos, y subrayó la importancia de ampliar los créditos disponibles para mantener el interés del comprador. A ello se suma la deducción del 15 por ciento en el IRPF por la compra de un vehículo eléctrico, vigente también hasta final del próximo año.

Un parque envejecido y la necesidad de un plan específico

El diagnóstico sobre el estado del parque móvil andaluz es claro: uno de cada dos coches en circulación supera los quince años. Jaén (16,9 años), Córdoba (15,8) y Granada (15,8) presentan los vehículos más veteranos, frente a Cádiz (14), Málaga (14,6) y Sevilla (14,5). Huelva y Almería tienen edades intermedias -respectivamente, de 15,1 y 15,5 años-.

Uno de los mayores problemas del parque andaluz es su envejecimiento, con una edad media que llega a los 16,9 años en la provincia de Jaén. La de toda Andalucía es de 15,25 años y la de España de 14,5.

Ante esta situación, Faconauto ha insistido en la necesidad de un plan de renovación propio para Andalucía, una iniciativa que ya ha planteado en sus reuniones con la Consejería de Industria. Moya celebró además la reciente Ley de Movilidad Sostenible, que obliga al Gobierno central a poner en marcha un Plan Nacional de Renovación en tres meses.

Los concesionarios andaluces representan más de 280 empresas, con 695 instalaciones que generan 17.000 empleos directos y 34.000 indirectos, y un impacto económico superior a los 7.000 millones de euros.

Por ello, Faconauto pide estabilidad regulatoria y una política industrial coordinada que garantice certidumbre a consumidores y empresas.

“Andalucía y sus empresarios de la automoción han demostrado que son parte de la solución, no del problema, y deben seguir contando con el apoyo institucional que merecen”, concluyó Moya.