Alfa presenta el Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, una serie especial inspirada los F1 de vela

Alfa Romeo estrena en primicia mundial una edición exclusiva limitada a diez unidades, fruto de su colaboración con el equipo Luna Rossa de la Copa América y concebida como el Giulia más extremo jamás producida.
La versión Sport Speciale se suma a la gama del Alfa Romeo Junior MY2026
Alfa Romeo ha presentado el Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, una serie especial de producción ultralimitada que marca la colaboración entre la firma del Biscione y el equipo de vela Luna Rossa, referente de la Copa América. Con su lanzamiento se pretende ir más allá del patrocinio ejercido por la marca automovilística durante la celebración de la 38ª edición de esta prueba que se celebrará en la bahía de Napoles (Italia), haciendo converger a dos iconos del deporte de ese país en torno a la ingeniería, la investigación de materiales y una visión compartida de la innovación y el rendimiento.
Basado en la versión más radical de producción del Giulia, la Quadrifoglio, esta Luna Rossa se fabrica en la planta de Cassino y se completa mediante un trabajo artesanal que involucra a socios italianos especializados en tecnológica y acabados de máxima calidad. El modelo forma parte de los Bottegafuoriserie, el nuevo núcleo de Alfa Romeo orientado a la personalización extrema, la investigación estética y el máximo rendimiento, desarrollado junto a Maserati.
Limitado a solo diez unidades -todas ellas ya vendidas-, el Giulia Quadrifoglio Luna Rossa dispone como elemento esencial de un paquete aerodinámico en fibra de carbono que le permite generar hasta cinco veces más carga aerodinámica que la versión estándar, manteniendo al mismo tiempo un coeficiente de resistencia notablemente bajo.
Ese paquete incluye apéndices delanteros específicos, faldones laterales en fibra de carbono y un alerón trasero de doble perfil, inspirado en los hidrodinámicos del Luna Rossa AC75. Reinterpretado para uso automovilístico, contribuye a mantener una velocidad máxima de 300 km/h, con un reparto aerodinámico del 40 por ciento en el eje delantero.
El corazón mecánico lo pone el motor V6 biturbo de 520 CV, asociado a un diferencial mecánico autoblocante.
La estética exterior rinde homenaje directo al barco Luna Rossa de la 37ª Copa América. La carrocería, pintada a mano en un tono iridiscente con efecto metálico, se combina con una librea bicolor, detalles en rojo y logotipos Alfa Romeo sobre fondo rojo. El uso extensivo de fibra de carbono visible refuerza el carácter deportivo y exclusivo del modelo.
En el interior, destacan los asientos Sparco con tapicería específica, los acabados en carbono y un detalle único: una fina película integrada en el salpicadero que procede de una de las capas de la vela original del equipo Luna Rossa, que convierte cada unidad en una auténtica pieza de colección.
DS Automobiles, socio del equipo francés de SailGP
Mientras que Alfa Romeo patrocina al equipo Luna Rossa de la Copa América, otra marca de Stellantis lo hará del equipo que representa a Francia en la liga anual de Sail GP, la otra prueba de mayor importancia en el calendario de la vela. En ella participan doce países, todos con los mismos catamaranes -F50-, de modo que resultan claves tanto las estrategias como la habilidad de los regatistas, seis por barco.
DS ha sumado sus fuerzas con France SailGP como patrocinador del equipo junto a ALL Accor, el Grupo L'Oréal y Leyton; de modo que se asocia a la competición en vela como ya viene haciendo desde 2015 también en la Fórmula E de la ABB FIA.
El campeonato, fundado en 2018, tendrá este año trece citas repartidas en doce meses y cinco continentes.
