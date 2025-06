España, referente en control pesquero y trazabilidad dentro de la UE

Mares y océanos de todo el mundo sufren desde hace décadas los efectos de la sobrepesca en determinados calados, así como, por lo general, una presión creciente sobre los recursos marinos.

Dentro de ese panorama, España es uno de los países que han peleado por implementar con mayor decisión herramientas tecnológicas de control pesquero y seguimiento de la actividad pesquera, según subraya el informe The State of World Fisheries and Aquaculture 2024 publicado por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

El documento, presentado este mes, afirma que “el control electrónico es obligatorio en determinadas flotas de países como España, Francia, Japón y Estados Unidos”, refiriéndose al uso a bordo de sistemas de monitoreo remoto y plataformas digitales de seguimiento de capturas y cumplimiento normativo.

El informe analiza 2.570 poblaciones de peces, evaluadas con la colaboración de más de 650 expertos procedentes de más de 200 instituciones en 90 países.

Así, España figura a modo de ejemplo de país que ha invertido en mecanismos para asegurar la trazabilidad de los productos pesqueros. Este es un tema esencial en el mercado único europeo. En concreto, el informe recuerda que “la UE ha establecido un conjunto armonizado de requisitos de trazabilidad obligatorios para los productos de la pesca y la acuicultura que se comercializan en el mercado único, aplicables a todos los Estados miembros, incluidos España, Italia, Francia y Alemania”.

El informe no está detallando cifras concretas sobre capturas o bien producción nacional, pero sí está mencionando a España entre aquellos países que han demostrado una mayor “capacidad para incorporar sistemas digitales en la cadena de valor pesquera”, tanto en el control de la pesca ilegal como también en la gestión de recursos.

Además, España es señalada como uno de los países que han colaborado en iniciativas de cooperación internacional en materia de pesca sostenible, aunque el informe no especifica la financiación de esas iniciativas ni los países beneficiarios.

El documento subraya también el papel clave de la UE como mayor mercado importador de productos pesqueros del mundo, y recuerda que España ocupa una posición destacada dentro de ese mercado, siendo uno de los principales destinos de comercialización.

Cifras globales

La FAO confirma que el 64,5 % de estas poblaciones se explotan dentro de límites biológicamente sostenibles, mientras que el 35,5 % están sobreexplotadas. No obstante, al ponderar los datos por volumen de producción, el 77,2 % de los desembarques mundiales proceden de poblaciones gestionadas de forma sostenible.

Las diferencias regionales son marcadas. En el Pacífico nororiental, el 92,7% de las poblaciones son sostenibles; en el Pacífico sudoccidental, la tasa alcanza el 85%. Incluso en el Antártico, el 100% de las poblaciones evaluadas se capturan de forma sostenible.

Sin embargo, otras regiones presentan cifras preocupantes: solo el 35,1 % de las poblaciones del Mediterráneo y el mar Negro se capturan de forma sostenible, y en el Pacífico sudoriental y el Atlántico centro-oriental las tasas apenas llegan al 46 % y 47,4 %, respectivamente.

Anchovetas, arenques y atunes

Entre las 10 especies marinas con más desembarques, como la anchoveta, el colín de Alaska, el listado y el arenque del Atlántico, el 60% de las poblaciones evaluadas se explota de forma sostenible. Cuando se ponderan en función de su volumen de producción, se estima que el 85,8 % de los desembarques proceden de poblaciones biológicamente sostenibles.

Destacan el atún y las especies afines, ya que el 87 % de las poblaciones evaluadas se explota de forma sostenible y el 99 % de los desembarques procede de fuentes sostenibles.

El informe también alerta sobre las especies de aguas profundas, de las cuales solo el 29 % se captura de forma sostenible, y sobre los tiburones altamente migratorios, cuya gestión internacional sigue siendo insuficiente pese a que solo el 57 % de sus poblaciones evaluadas están en niveles aceptables.