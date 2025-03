Trabajadores de Vestas en Medina Sidonia secundan la huelga laboral

El coordinador provincial de Izquierda Unida (IU) en Cádiz, Jorge Rodríguez, se trasladó este viernes a Medina Sidonia para mostrar el respaldo de su organización a la plantilla de la empresa Vestas Eólica Cádiz, que ha empezado una huelga indefinida parcial convocada por el sindicato CCOO en el conjunto del estado y a primeras horas de la mañana se concentraron ante las puertas de la sede ubicada en Medina Sidonia.

Acompañado por el alcalde de la localidad, José Manuel Ruiz, el dirigente provincial de IU Cádiz dejó patente el apoyo de su formación política a las reivindicaciones de la plantilla por “un convenio justo y digno, con mejoras salariales que reflejen las subidas del Índice de Precios al Consumo (IPC) que estamos sufriendo la clase trabajadora”.

Rodríguez señaló que esta empresa, dedicada al sector de los aerogeneradores en desarrollo, fabricación, venta y mantenimiento de tecnología eólica, y que opera en el conjunto de la provincia, así como en el ámbito estatal, “se quiere descolgar del convenio colectivo que venía aplicando desde hace ya más de ocho años”.

Y añadió que “la situación que están viviendo los trabajadores es que la empresa quiere que, por la misma retribución, hagan más guardias, trabajen más horas y tengan menos conciliación familiar; el 1 de abril es posible que se descuelgue y tengan que aplicar el convenio colectivo del sector industrial”. La plantilla reclama a la empresa que se siente a negociar, aplique el convenio colectivo y actualice los salarios con cargo al IPC.

Desde Izquierda Unida (IU) se ha pedido a la empresa “que se haga todo lo posible para llegar a un acuerdo, que no se descuelgue del convenio colectivo y que no haga imposiciones”. Además, el coordinador provincial anunció que IU trasladará este asunto al Parlamento de Andalucía y a la Diputación de Cádiz, si no se acercan posturas.