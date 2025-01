Polémica entre la Junta y el PSOE andaluz por la tala en el Parque Natural de La Breña en Barbate

La tala de árboles que se ha registrado en el Parque Natural de La Breña y Marismas de Barbate forma parte de unos trabajos que se están realizando por parte del Infoca y que "se enmarcan dentro del Plan de lucha contra incendios", aclaraba ayer tarde en una nota la Junta de Andalucía. Así, la actuación se ha ido llevando a cabo con el objetivo de "prevenir situaciones en las que las llamas puedan llegar a las casas y zonas urbanas en caso de incendio", siendo por tanto una medida de "prevención y protección".

La administración autonómica respondía de este modo a las críticas realizadas desde el PSOE-A, en las que los socialistas pedían a Moreno Bonilla que parase la "tala indiscriminada" de árboles en este enclave de la provincia de Cádiz. Así, la portavoz de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Grupo Socialista, Encarnación Martínez, reclamaba al Gobierno andaluz que parase de una vez el "arboricidio" en el Parque Natural de La Breña y Marismas de Barbate donde sigue siendo evidente la tala intensiva de árboles con “restos esparcidos por todo el terreno”. Martínez, que calificó la actuación de "auténtico desastre", remarcó que la responsabilidad en la protección de este parque natural es de la Junta de Andalucía y advirtió que la empresa que está administrando "este desastre está bajo su mando".

La denuncia del PSOE andaluz se sumaba a la realizada desde Enebro-Ecologistas en Acción, que señalaba la tala de cientos de pinos en la zona de la Cañada Ancha, exigiendo que se "rescinda el contrato o acuerdo con la empresa ejecutora de las talas, entresacas o clareos", y pidiendo que esta práctica se realice bajo la "presencia y dirección de técnicos forestales de la Consejería como es preceptivo". En este sentido, Encarnación Martínez también se preguntaba, no sólo quién había dado la orden para llevar a cabo este desmonte, sino también “por qué no había técnicos en el terreno cuando se estaba produciendo".

SIN MEDIOS PARA PREVENCIÓN FORESTAL

Al respecto, la plataforma ecologista apuntaba, además, que Ricardo Chamorro, el presidente del parque natural, había declarado que la empresa que ha llevado a cabo la tala no había cumplido con las indicaciones de los técnicos de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Las talas -recordaron los ecologistas- "provocaron una justificada alarma social, comprometiéndose la Consejería a paralizarlas, pero la empresa hizo caso omiso y continuó cortando a su antojo". Las talas cesaron tras las protestas de los ciudadanos y vecinos de la zona pero, en cualquier caso, desde Enebro-Ecologistas en Acción solicitan que en adelante se expliquen los motivos de estas actuaciones a los vecinos, para evitar alarmas.

"De todos modos -continúan los ecologistas-, no sabemos qué tipo de contrato o acuerdo ha tenido la empresa con la Consejería puesto que, en la Junta Rectora del 15 de noviembre de 2023, los representantes ecologistas manifestaron su sorpresa ante la ausencia de previsión de actuaciones forestales para el año 2024, preguntando si se debía a que no se veía necesario o a que no había dinero o no había personal. El director de parque natural, Rafael Martín, respondía al respecto que el parque contaba con poco personal, y no tenía medios autónomos".

Así, Encarnación Martínez ha subrayado que ejemplos como este evidencian que “la revolución verde del PP es la del desastre, la destrucción y el abandono de nuestro patrimonio natural”.