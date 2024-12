Oposición municipal y ecologista a un nuevo proyecto urbanístico en Zahara de los Atunes

El presidente de la entidad local autónoma de Zahara de los Atunes, Agustín Conejo ha mostrado su oposición a la recalificación de unos suelos que ha sido aprobada en un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Barbate con los votos a favor del equipo de gobierno de Andalucía por Sí (AxSí) y el Partido Popular (PP) y la oposición del PSOE. No se descarta la creación de una plataforma ciudadana en contra de esta promoción urbanística.

Desde el Ayuntamiento de Zahara de los Atunes, su alcalde, ha expuesto qué en dicho pleno, en el punto quinto, se sometía a votación la aprobación inicial dentro del PGOU vigente el proyecto Sierrezuela Playa. Algo que ocurría a una semana de la dimisión del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Barbate, Luis Caro. Por ello, muestran “nuestro rechazo más absoluto a dicho proyecto urbanístico que se pretende materializar en el popularmente conocido por los zahareños como Monte Chico”.

Desde esta Entidad Local Autónoma (ELA) recuerdan que llevan desde el año 2022 teniendo “conocimiento y rumores de dicho proyecto urbanístico, mostrándose mediante escritos diversas muestras de rechazo tanto en la Junta de Andalucía como en el Ayuntamiento de Barbate, haciéndonos caso omiso principalmente desde esta última entidad”, solicitando que “de una vez por todas, se nos tenga en cuenta urbanísticamente”.

“Somos conscientes de que no tenemos dicha competencia, pero al menos, se tendría que contar con nuestra voz y opinión para elegir el modelo urbanístico más adecuado para el pueblo de Zahara que, ni por asomo, es con el que actualmente contamos”, lamentan desde el Ayuntamiento zahareño. Por ello, recuerdan que “Zahara de los Atunes necesita viviendas de protección oficial (VPO) para sus habitantes y no tantos pelotazos urbanísticos que se promocionan como viviendas de lujo”.

Ante el conocimiento que han tenido sobre la aprobación inicial de dicho proyecto urbanístico, desde el colectivo Enebro de Ecologistas en Acción, se ha mostrado su apoyo al alcalde de Zahara de los Atunes, Agustín Conejo, y se ofrecen a trabajar conjuntamente para que dicho proyecto urbanístico no salga adelante.

Para la portavoz ecologista, Lola Yllescas, se ha puesto de nuevo en evidencia que “el único proyecto de desarrollo para el municipio de Barbate que tiene el alcalde, Miguel Molina, es la política del ladrillo, pero no para construir y rehabilitar viviendas sociales sino para construir apartamentos de lujo”. A la vez que recuerdan que “es el alcalde que más ha apostado por el pelotazo urbanístico en el municipio, y el que, de manera trasnochada, lo sigue haciendo. Su único proyecto para Barbate es el de urbanizar su territorio”.

Par los ecologistas, “el talante democrático de Miguel Molina se ha puesto de nuevo en entredicho ya que, aunque es el Ayuntamiento de Barbate, el que tiene las competencias urbanísticas, debería haber tenido en cuenta la opinión del Ayuntamiento de Zahara de los Atunes para el diseño urbano del pueblo que no pasa por más apartamentos turísticos sino de viviendas de protección oficial para la juventud de Zahara, tal y como pide su alcalde, Agustín Conejo. Ese talante tan poco democrático del alcalde, Miguel Molina se ha visto también reflejado en la forma en que ha sido aprobado el proyecto Sierrezuela Playa en un Pleno extraordinario y urgente, convocado en menos de un día, que hace imposible examinar el expediente administrativo por parte de la oposición. El PSOE, que ha votado en contra, ha manifestado que se reserva el derecho a emprender acciones legales por la forma en que ha sido aprobado el proyecto”.

Desde el Grupo Enebro apuntan que “en Zahara de los Atunes ya no cabe más gente en verano. Ni el Ayuntamiento de Zahara ni el de Barbate están en disposición de garantizar la seguridad ni los servicios básicos en la temporada estival por lo que aumentar la población con nuevos proyectos urbanísticos no es propio de un gobernante con sentido común. Evidentemente, son otras las necesidades que tienen el pueblo de Zahara. Hay que contar con los zahareños para diseñar el futuro del pueblo, y no tomar las decisiones que puedan favorecer los intereses de Miguel Molina o de promotores inmobiliarios ajenos al pueblo”.

Así, esperan que “la Junta de Andalucía aplique en Zahara el mismo criterio que le ha llevado a anular el PGOU de Vejer por la falta de agua. Si se argumenta que Vejer no puede recibir más aguas del llamado Consorcio Gaditano, menos aún lo puede hacer Zahara, mucho más distante de la Bahía de Cádiz para la que dicho Consocio de suministro de aguas fue diseñado”.