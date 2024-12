El Ministerio de Defensa no se ve competente para compensar a Barbate por El Retín

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha informado que ha recibido respuesta del Ministerio de Defensa del Gobierno de España a través de una nueva carta en la que “nuevamente nos vuelven a dar largas a nuestra solicitud de establecer compensaciones económicas por la servidumbre militar que padecemos en nuestro término municipal, discriminando a Barbate y a los barbateños”.

En la carta, se señala literalmente que “no corresponde al Ministerio de Defensa establecer compensaciones económicas como la indicada”, por lo que desde el Ayuntamiento de Barbate no se entiende “cómo la Presidencia del Gobierno de España ha derivado a este Ministerio la petición para que éste vuelva a echar balones fuera”, según expone el regidor barbateño.

Además, señala que “los terrenos ocupados por el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín son de titularidad estatal y este Departamento sólo puede realizar pagos a municipios en concepto de arrendamiento de terrenos que son propiedad de estos”.

Ante esta situación, el regidor barbateño recuerda que “los terrenos ocupados, que representan aproximadamente el 40% del término municipal, son de titularidad estatal porque fueron expropiados de manera forzosa en 1981, a un precio irrisorio, y han sido escenario de maniobras militares desde entonces. Este hecho ha limitado el desarrollo de Barbate, especialmente en sectores clave como el turismo, pese a tratarse de una zona de gran valor natural y con alto potencial turístico, como lo son Barbate y Zahara de los Atunes”.

Si bien el alcalde reconoce “la importancia estratégica del Campo de Adiestramiento de El Retín como una de las bases más relevantes para la OTAN en Europa”, ha destacado que “Barbate no puede seguir soportando este sacrificio sin recibir compensaciones justas”. “El desarrollo de Barbate lleva cuatro décadas siendo limitado y el Gobierno de España debe entender que no se puede limitar el desarrollo de un municipio por un interés general sin devolver parte de ese esfuerzo, como lo entiende en otros muchos territorios”. “Barbate contribuye a la Defensa Nacional y a la OTAN, pero es hora de que se reconozca este esfuerzo y se garantice que no seguiremos siendo discriminados”, ha añadido Miguel Molina.

El alcalde ha informado que volverá a remitir una carta “a la Presidencia del Gobierno de España, al Ministerio de Defensa y a quien haga falta, porque no vamos a permitir que se siga ninguneando al pueblo de Barbate” y que “no pararemos hasta que se nos compensen justamente por la servidumbre militar que llevamos padeciendo desde hace más de cuarenta años”.