La Junta licitará la obra del nuevo centro de salud de Vejer en el primer trimestre de 2026

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este viernes que la Junta de Andalucía licitará en el primer trimestre del año 2026 el nuevo centro de salud de Vejer de la Frontera. Durante una visita al Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (IniBICA), Antonio Sanz ha detallado que la obra va a contar con un presupuesto de casi 9 millones de euros y más de 3.200 metros cuadrados que incorporarán 16 consultas de Atención Primaria y otras 3 de Pediatría.

El consejero ha explicado que se trabaja ya en el pliego “para que pueda publicarse en el primer trimestre del año y, por tanto, las obras puedan dar comienzo en 2026”. Estamos, ha subrayado, “ante una buena noticia que es reflejo del compromiso real del Gobierno de Juanma Moreno con la sanidad y con los gaditanos. Una vez más, el Gobierno andaluz demuestra que es el Gobierno de los hechos y de las promesas cumplidas”.

Con este anuncio, ha explicado Sanz, la Junta de Andalucía da un paso definitivo para que Vejer cuente por fin con un nuevo centro de salud que “va a mejorar la atención que se presta a los vecinos y también las condiciones en las que desarrollan su trabajo los profesionales”. Esta nueva infraestructura atenderá a una población de 13.283 personas de los que 1.496 son niños e incorporará un equipamiento puntero y acorde a la demanda sanitaria de hoy y de los próximos años.

Además de las consultas de Atención Primaria y Pediatría incorpora áreas de cirugía menor, gabinete odontológico, rehabilitación y fisioterapia y también radiología y la zona de urgencias. También contará, ya fuera del área asistencial, con sala de formación, despachos técnicos y, en definitiva, todo el equipamiento para que los profesionales puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones.