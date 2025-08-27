Las imágenes de la playa de los Caños de Cádiz tras el fuerte oleaje

El fuerte oleaje y el mar de fondo hizo este martes estrago en la playa de El Pirata, en Los Caños de Meca, donde las olas seguían impactando con fuerza este miércoles contras las rocas y el chiringuito que quedó arrasado con los embates de las olas.

Este es el estado de la playa y el chiringuito, apenas unas horas después, en la que sigue ondeando la bandera roja que prohíbe el baño