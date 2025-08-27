Las imágenes de la playa de los Caños de Cádiz tras el fuerte oleaje

El fuerte oleaje y el mar de fondo hizo este martes estrago en la playa de El Pirata, en Los Caños de Meca, donde las olas seguían impactando con fuerza este miércoles contras las rocas y el chiringuito que quedó arrasado con los embates de las olas.
Este es el estado de la playa y el chiringuito, apenas unas horas después, en la que sigue ondeando la bandera roja que prohíbe el baño
1/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez
2/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez
3/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez
4/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez
5/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez
6/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez
7/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez
8/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez
9/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez
10/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez
11/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez
12/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez
13/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez
14/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez
15/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez
16/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez
17/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez
18/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez
19/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez
20/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez
21/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez
22/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez
23/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez
24/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez
25/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez
26/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez
27/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez
28/28Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje/Miguel Gómez