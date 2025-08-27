Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez

Las imágenes de la playa de los Caños de Cádiz tras el fuerte oleaje

"En mi vida he visto nada como lo que pasó ayer en la playa de Los Caños"

El fuerte oleaje y el mar de fondo hizo este martes estrago en la playa de El Pirata, en Los Caños de Meca, donde las olas seguían impactando con fuerza este miércoles contras las rocas y el chiringuito que quedó arrasado con los embates de las olas.

Este es el estado de la playa y el chiringuito, apenas unas horas después, en la que sigue ondeando la bandera roja que prohíbe el baño

Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
1/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
2/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
3/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
4/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
5/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
6/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
7/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
8/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
9/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
10/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
11/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
12/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
13/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
14/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
15/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
16/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
17/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
18/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
19/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
20/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
21/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
22/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
23/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
24/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
25/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
26/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
27/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez
Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje
28/28 Las imágenes de la playa de los Caños tras el fuerte oleaje / Miguel Gómez

También te puede interesar

Lo último

stats