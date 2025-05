Empleados de Transportes Comes piden un cambio en la parada de la Barca de Vejer

El Comité de Empresa de Transportes Generales Comes, ha trasladado formalmente a la Delegación Municipal de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Vejer la problemática sobre la situación que están padeciendo en el acceso a la parada de autobuses en la zona de La Barca de Vejer, tras los cambios en la circulación del tráfico producidos en el puente del mismo nombre.

Desde la modificación del sentido de circulación en dicho puente, que ahora solo permite el tráfico de salida hacia Algeciras, los autobuses de línea regular que operan en la zona se ven obligados a realizar maniobras peligrosas para poder acceder a la parada y continuar sus rutas en dirección a Cádiz y Sevilla.

En concreto, los vehículos deben efectuar un cambio de sentido en una propiedad privada frente a la empresa Áridos La Herradura, un espacio no habilitado ni seguro para este tipo de maniobras, lo que ha generado riesgos reales para conductores, pasajeros y usuarios de la carretera autonómica A-314 (Vejer-Barbate). La situación se agrava cuando camiones u otros vehículos ocupan la zona de aparcamiento, imposibilitando el giro y generando retenciones de tráfico y situaciones de riesgo.

En enero de este año, representantes de los trabajadores de Comes, junto con el jefe de Servicios de la Delegación de Fomento de Junta de Andalucía en Cádiz y de la propia empresa, realizaron una visita técnica a la zona en la que se pudo constatar la peligrosidad de las maniobras. No obstante, no se ha adoptado hasta la fecha ninguna medida correctora.

Desde el Comité de Empresa se solicita con carácter urgente al Ayuntamiento de Vejer que se coordinen con la Delegación Provincial de Fomento de la Junta de Andalucía, para que se busque una solución definitiva y segura que permita seguir prestando el servicio de transporte público con las mismas garantías que existían antes del cambio de circulación del puente, garantizando así la seguridad vial y la continuidad del servicio público.