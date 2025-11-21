Emotivo homenaje a Carlos Perales por una "vida con Memoria"

La Mancomunidad de Municipios de La Janda reconoce la labor de Carlos Perales como “pionero” de la defensa a las víctimas del franquismo

“Emotivo” y “más que merecido” homenaje a Carlos Perales Pizarro (Alcalá de los Gazules, 1958 - Cádiz, 2018) de su tierra, Cádiz. El que fuera una figura esencial en el desarrollo de las políticas memorialistas en Andalucía recibió, ‘in memoriam’ y en manos de su hijo Pablo Perales, el III Premio de Memoria Histórica de La Janda ‘Luis Vega Sevillano’. El acto ha tenido lugar en su pueblo natal, Alcalá de los Gazules, en el marco de las III Jornadas de Memoria Democrática de La Janda que realiza la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de La Janda.

El reconocimiento a “una vida con Memoria” supone “poner en pie que su recuerdo sigue presente y su legado continúa”, en palabras de Pablo Perales, hijo de Carlos, al recibir el galardón de manos del presidente de la Mancomunidad de la Janda, Javier Rodríguez. La familia de Perales quiso, bajo una visible emoción, “agradecer el homenaje a todos los organizadores” y presentes en el encuentro, que llenaron el Centro Cultural Santo Domingo alcalaíno.

“Este emotivo y más que merecido homenaje público e institucional es muy especial por la persona que recordamos, Carlos Perales, que fue pionero en España de la recuperación de la Memoria Histórica y también de otros aspectos importantísimos como la participación ciudadana y la cooperación internacional”, ha subrayado el presidente de la Mancomunidad de la Janda. “Todo un honor que desde nuestra institución jandeña hayamos situado donde merece a un socialista histórico y un referente para todas aquellas personas que quieran hacer cultura de paz, desde las administraciones y fuera de ellas”, ha manifestado Javier Rodríguez.

“En La Janda podemos sentirnos orgullosos de que el galardón de este año haya recaído en una persona que representa los mejores valores del ser humano, como son la empatía y la lucha por los desfavorecidos”, ha asegurado el vicepresidente y responsable de Memoria Democrática de Mancomunidad de La Janda, Francisco Guerrero. “Además que en esa vida con Memoria, que representa Carlos Perales, hubo un especial compromiso con las víctimas del franquismo y los tiempos actuales, cada vez más cargados del odio supremo de las extremas derechas, nos alertan que su legado es, precisamente, el camino correcto que no vamos a dejar”, ha alertado.

Las jornadas ‘Memorias de La Janda’ arrancaron con una apertura institucional que contó con la presencia además de Alfonso Moscoso, senador por Cádiz y alcalde de Villaluenga del Rosario, y del alcalde de Alcalá de los Gazules, Javier Pizarro. El regidor, en unas emotivas palabras, destacó el trabajo desarrollado por un alcalaíno que ha marcado “un antes y un después” en la Diputación de Cádiz.

El recuerdo a Carlos Perales cargó de emoción un encuentro que concitó un gran interés, dentro de la sala, repleta de asistentes, y fuera de ella, con multitud de mensajes. “Me alegra ver caras conocidas, familia, amigos”, quiso agradecer su hijo, Pablo Perales. “Y quiero poner el énfasis en que es un orgullo para mí, para mi madre que en este caso no ha podido estar, y para mi hermana, que el recuerdo y la memoria de mi padre siga permaneciendo no solo en casa, en nosotros, sino en el resto de la gente”, ha agradecido.

Como ocurrió, también, en la evocación que condujo David Doña, periodista de Memoria Democrática de Diputación de Cádiz. A través de fotografías, y con una sentida exposición, Doña recorrió distintos pasajes del “ejemplo” que supuso Carlos Perales: desde la lucha decidida por las exhumaciones de fosas del franquismo en toda la provincia al Aula Itinerante de Memoria Histórica.

“Carlos fue, en el ámbito de la Memoria, un precursor”, define. “Le echamos de menos porque el mundo es peor sin él”, resume David Doña. El periodista quiso también anunciar la próxima creación de un “premio de investigación que llevará el nombre de Carlos Perales”, dentro de la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad de Cádiz y con el impulso de la Diputación de Cádiz.

Trabajadoras de su equipo

Al homenaje acudieron también varias de las trabajadoras que formaron el “equipo de Carlos” en la Diputación de Cádiz. “Lo podía definir como un hombre bueno, como dijo Antonio Machado, que a él tanto le gustaba”, sintetiza Lola Ruiz Barbosa, que dice que con él descubrió la Memoria Histórica, “y eso que soy nieta de represaliado”, añade.

Carlos Perales fue un “pionero” en rescatar las crónicas “más olvidadas”, tercia María Belizón. “Animo a que habléis a los más jóvenes de las historias de los abuelos y como él lo haría, desde la serenidad y el respeto”, alienta. Porque en ese desvivirse por los desheredados había “una pasión que nos transmitió a todos los que estábamos cerca de él”, apunta María Estudillo, y de ahí un “legado que nos dejó, como sus hijos, Irene y Pablo, que siguen el camino de su padre”, completa Elena Amaya.

“Echo de menos su voz, sus reflexiones”, siente Encarna Rey. Era una “bellísima persona”, repiten, “llena de valores”, que “siempre había tenido su puerta abierta para todo aquel que necesitaba ayuda”, según Mari Carmen Gómez. Sirva un ejemplo que desvela Mari Ángeles Fernández: “Recuerdo siempre su despacho lleno de gente, que venía a verle, a solicitarle ayuda, a preguntarle por familiares desaparecidos... y él siempre tenía un hueco para escucharlos”.

Como avivaron los recuerdos del “equipo de Carlos”, sus compañeras de trabajo, el homenaje a Perales ha supuesto un “emotivo” y “más que merecido” reconocimiento. El Premio de Memoria Histórica de La Janda ha alcanzado así su tercera edición y tendrá continuidad en las III Jornadas de Memoria Democrática de La Janda, en las que Mancomunidad de La Janda “ya comienza a trabajar”, como han asegurado tanto el presidente como el vicepresidente de la institución jandeña, Javier Rodríguez y Francisco Guerrero.

El primer año, en 2023, el Premio de Memoria Histórica de La Janda recayó en una víctima del franquismo, Luis Vega Sevillano, que da nombre al galardón, como ejemplo de la memoria viva. El segundo reconocimiento, en 2024, fue también ‘in memoriam’ para María Silva Cruz, la Libertaria, como paradigma de la lucha las mujeres.

Tras el homenaje a Carlos Perales, el acto concluyó con la proyección del documental ‘Alcancías’ sobre Memoria Histórica en la Sierra de Cádiz con un coloquio posterior con su codirector y guionista, Juan Miguel Baquero. Las Jornadas de Memoria Democrática de La Janda son una iniciativa que promueve la Mancomunidad de La Janda y financia la Diputación Provincial de Cádiz. La tercera edición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules y está organizada por extra! Comunicación.