La concejala destituida por la alcaldesa de Conil presenta su dimisión y entrega su acta

Antonia Alba, hasta ahora concejala de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Policía Local del Ayuntamiento de Conil, ha registrado su dimisión y ha hecho entrega de su acta al portavoz de la formación política, Siempre Conil, Sergio Cáceres, para que tome su relevo otra de las personan que conformaban la lista electoral con la que se presentaron a las elecciones municipales de mayo de 2023.

En este sentido, ha apuntado que entrega el acta de concejal para que su partido la utilice y haya un relevo en la formación política. En este sentido, expuso que “respeto la decisión de mí compañero de seguir dentro. Siempre he considerado que para poder trabajar era necesaria la presión social, los ciudadanos, y trabajar desde dentro del sistema. Así, sí mi compañero decide que desde dentro puede fiscalizar mejor y que esto no se vaya hacia un auténtico disparate, confío en que hará todo lo posible”.

Dicho eso, asegura que se “reitera en cada una de las palabras que dijo en radio Juventud de Conil, no retiro ninguna de ellas. Me parece inmoral lo que ha hecho la alcaldesa de Conil, y por supuesto tengo, no sólo derecho, sino obligación a criticar cualquier actuación de mí alcaldesa que considere totalmente inadecuada y en contra de los intereses de mi pueblo”.

Ahora, el pleno debe ser informado de esta dimisión, y solicitar la credencial de concejal para el siguiente miembro en la lista electoral, para que sea cubierta esta baja de la formación política, Siempre Conil.

La nueva persona que entre como concejal, deberá prometer o jurar su cargo, en el próximo pleno ordinario previsto para finales del mes de febrero..