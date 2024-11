Varios cientos de personas arropan a los vecinos afectados por el derribo de su casa en Conil

Varios cientos de personas se echaron a la calle este pasado domingo en Conil para participar en la manifestación convocada por la Plataforma de Afectados por las Viviendas Irregulares (PAVIC) que se muestran contrarios a los derribos de viviendas y en apoyo a David Sánchez y María del Mar Villara, una familia sobre la que pesa una orden de derribo que se pretende cumplir por la Junta de Andalucía en la segunda quincena de este mes de noviembre.

Tras una pancarta en la que se podía leer: ‘No somos expediente, somos familias’, personas de todas las edades se concentraron en la explanada del piojito, en la parte alta de la localidad, donde la propia afectada, María del Mar Villara, dio lectura a un manifiesto en el que expresó la situación por la que está pasando junto a su pareja.

Posteriormente, la comitiva tomó la calle Carretera y San Sebastián para pasar por la plaza de España y llegar hasta la plaza de Santa Catalina. Muchos de los participantes portaban carteles en los que se podía leer mensajes como: ‘No a los derribos, legalización’, ‘Alcaldesa voluntad, política si no destruyes’, ‘Antonio Aragón sal de tu madriguera’, ‘Queremos nuestros AFO, firme quien firme, no a los derribos’, ‘Todos unidos, Stop a los derribos’, ‘Derribar mi hogar es destruir mi vida y la de mi hijo, No al derribo’, entre otras.