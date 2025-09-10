Caleidoscópicas lleva 'Historias de vida y resonancia' a Trebujena y Tarifa

Este otoño trae consigo un nuevo impulso cultural en los municipios de Tarifa y Trebujena, donde la programación Caleidoscópicas desembarca con una propuesta única. La cita, centrada en el protagonismo de las mujeres en la cultura, se abre paso en su tercera edición como espacio de encuentro para compartir experiencias intergeneracionales y visibilizar el talento local femenino.

Durante dos jornadas consecutivas —24 y 25 de octubre en Tarifa, y 5 y 6 de noviembre en Trebujena, ambos en 2024—, las calles, centros culturales y plazas de estos municipios acogen talleres, actuaciones en vivo y actividades colaborativas, centradas en la transmisión de saberes y vivencias, especialmente de las personas mayores. La participación activa de la población es clave: los vecinos se convierten en protagonistas y narradores de sus propias historias, guiados por mujeres artistas de múltiples disciplinas.

La edición de 2025 del festival, organizado desde Diputación, es una "cita con el arte con nombre de mujer -afirmaba al respecto la diputada Vanesa Bernal-, y supone un paso más en la reivindicación del papel histórico y presente de la mujer en la cultura andaluza". Con el lema Historias de vida y resonancia, el evento revaloriza las memorias de los abuelos y abuelas para inspirar nuevas formas de creatividad y cohesión social.

Nueva mirada a la tradición y la innovación

Si algo destaca en la celebración de este otoño es su enfoque en reforzar los lazos entre generaciones a través del arte y la palabra. La iniciativa se estructura en dos fases diferenciadas: primero, una serie de talleres impartidos por mujeres artistas-educadoras; posteriormente, los grandes días del festival, con una programación abierta al público general.

En la primera fase, durante el mes de septiembre, artistas reconocidas coordinan talleres de escritura, teatro, música, maquillaje y danza. El objetivo es dotar de herramientas a personas mayores, jóvenes y niños para que puedan transmitir y reinterpretar recuerdos y saberes. Así se da forma a la original "Biblioteca Humana", en la que los habitantes mayores se convierten en "libros vivientes" y comparten relatos biográficos con los más jóvenes, fomentando la empatía y el respeto mutuo.

En la segunda etapa, en octubre y noviembre de 2024, la programación se expande con jornadas llenas de espectáculos en directo, talleres de danza, debates y muestras artísticas. La totalidad de las actividades son de acceso libre hasta completar aforo, lo que garantiza una alta participación y diversidad de públicos.

Enfoque social, arte y empoderamiento femenino

El festival no solo pretende visibilizar el trabajo de las mujeres artistas gaditanas, sino también fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y la cultura local. Según la diputada provincial Vanesa Beltrán, "las mujeres han sido históricamente guardianas y creadoras dentro de la sociedad española". Esta edición resalta la importancia de reconocer ese legado y compartirlo como modelo inspirador para futuras generaciones.

Por su parte, la directora de la Fundación Provincial de Cultura, Mariló Román, recalcó el valor de los talleres como base formativa y creativa para la experiencia de la Biblioteca Humana, donde el intercambio fluye y se ensanchan horizontes personales y colectivos.

Detalles de la programación en Tarifa y Trebujena

La programación prevista se desarrollará a través de talleres y de encuentros. En el caso de Tarifa, tendrán lugar mayoritariamente en la Casa de la Cultura de la localidad -donde también se acogerá una muestra-, con un Taller de escritura y narración de microrelatos de vida, dirigido a los mayores (6, 7 y 8 de octubre); Taller de maquillaje teatral para adolescentes (20 y 21 de octubre) y Taller de interpretación de música y danza (13, 14 y 15 de octubre). El sábado 24, la Iglesia de Santa María acogerá La mirá. Pausa para mirarnos y estar; y, en la tarde de ese mismo día tendrá lugar el podcast-show ¿Qué le dice la abuela a la nieta?, y el conversatorio Al caló de la mesa (Casa de la Cultura).

El sábado 25 la Biblioteca de Tarifa dará cabida al proyecto intergeneracional Biblioteca Humana, mientras que la Casa de la Cultura ofrecerá la cita DanzArte: bailando con las abuelas. A las nueve de la noche, Alicia y Juan Tamariz (en virtual) ofrecerán el espectáculo Los 7 velos del arte en el Teatro Municipal.

En Trebujena también se repetirán los talleres de escritura para mayores (11, 22 y 24 de septiembre, en el Centro de Día); el de maquillaje para jóvenes (2 y 3 de octubre, Casa de la Juventud) y el de interpretación de personajes para niños (29, 30 y 1 de octubre, también en la Casa de la Juventud). El jueves 6 de noviembre, el Centro de Interpretación del Castillo del Altozano acogerá el acto La mirá, a las 17.00 horas; mientras que por la tarde tendrán lugar el podcast de Claudia Gr Moneo y Rosa Moneo Vargas, y la charla Al caló de la mesa, con Eva & Manolo Mena , María Garal & Frasquita Ramírez, en el Patio del Ayuntamiento.

Además, en la mañana del viernes 7 de noviembre llegará el Teatro Municipal el proyecto Biblioteca Humana, que acogerá esa misma noche el espectáculo Los 7 velos del arte, donde Alicia Tamariz rinde homenaje a su padre. A las 17.00 horas de ese mismo día, en la plaza de España podrá verse el espectáculo DanzArte, de Ana Alcántara.

La programación completa, información sobre horarios y acceso a inscripciones pueden consultarse en la página oficial de la Fundación Provincial de Cultura en www.dipucadiz.es/cultura/. Es recomendable confirmar actividades y horarios para disfrutar de la amplia oferta cultural desarrollada entre septiembre y noviembre de 2024.