Los barcos de cerco de Barbate regresan al caladero de Marruecos

Muchas de estas embarcaciones, tras acabar este mes en Marruecos no volverán a faenar hasta principios de abril, ya que para esa fecha las condiciones climatológicas habrán mejorado, y también se podrían alcanzar mejores precios para sus productos en las lonjas.

Muchos de estos barcos de Barbate ya llevaban desde finales de octubre del pasado año sin faenar, al no acompañar las condiciones meteorológicas, y para evitar agotar las cuotas que tienen adjudicadas , sobre todo de boquerón, ya que pretenden que se alargue hasta principios del próximo verano, que es cuando se revisa esta cuota por campaña, mientras que para la sardina ese cómputo es anual.

Las subastas continuarán hasta este miércoles , parando el jueves por ser festivo y ante la previsión de mal tiempo este miércoles con la costa de Marruecos, no retomándose la subasta hasta el viernes.

El acuerdo de pesca con la UE sigue en el aire

Las tensiones diplomáticas que han mantenido España y Marruecos, llevó a la flota a no acudir al caldero marroquí para evitar verse inmersos en una situación no deseada. También, por la pandemia de la Covid, Marruecos cerró sus fronteras y no se podía cumplir con las descargas en puertos marroquíes como establecía el acuerdo de pesca. A finales del pasado mes de septiembre, el Tribunal General de la Unión Europea (TUE) anulaba el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos por incluir el Sáhara Occidental, un territorio pendiente de descolonización, así como las ventajas arancelarias que el bloque concede a productos de la antigua colonia española en virtud del pacto comercial entre Bruselas y Rabat.