Barbate pide tranquilidad tras un caso de coronavirus en Zahara de los Atunes ya controlado

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha informado de la aparición de un nuevo caso de contagio de la COVID19 en el municipio, según las fuentes sanitarias oficiales, localizado en la ELA de Zahara de los Atunes. Se trata del sexto caso desde la aparición de la pandemia, aunque en los cinco anteriores ya aparecen como curados en el registro sanitario.

Molina ha querido tranquilizar a la población indicando que “la persona en cuestión se halla en su vivienda en proceso de cuarentena y se le ha practicado pruebas también a su entorno, dando la negativa como resultado, lo mismo que los sanitarios que le atendieron”. Ha insistido, además, en la necesidad de no alimentar falsos bulos y hacer caso a las informaciones oficiales y veraces.

Desde la Entidad Local Autonóma han manifestado que el afectado era una persona que se encontraba de vacaciones y que está aislada en su vivienda en su lugar de origen.

Al mismo tiempo, el regidor barbateño y la ELA ha querido hacer una llamamiento a la población, para “no bajar la guardia a fin de mantener alejado el virus”. “Durante todo este tiempo hay que seguir teniendo la mayor responsabilidad posible, ya que no existe todavía vacunas para la enfermedad”, ha señalado el primer edil. "Durante el periodo estival, hay que seguir teniendo la mayor responsabilidad posible. Ahora, más que nunca, debemos respetar las medidas higiénicas y de seguridad, así como, el uso obligatorio de la mascarilla", apuntan desde la ELA.

Molina ha enfatizado en la obligatoriedad de las mascarillas, en mantener la distancia social (máxime en la playa) y lo imprescindible de la higiene personal.

Toque de atención a los locales de ocio

Molina también ha dado un toque de atención a los locales de ocio: “hay muchos casos en los que no se están respetando la distancia de seguridad. “Los establecimientos en su mayoría están cumpliendo, pero hay otros que no y no dudaremos en practicar el cierre si no se cumple las medidas obligatorias”, ha enfatizado el regidor.

También ha querido lamentar algunas actitudes entre la gente más joven, “que parece que no se acuerda de que la pandemia sigue”, máxime “cuando nos tomamos unas copas que nos olvidamos esto y no debe ser así”.