El Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules desconocía la situación de desamparo de la anciana auxiliada por la Guardia Civil

Tras conocerse la situación en la que se encontraba una anciana de 73 años de Alcalá de los Gazules, que ha precisado ser auxiliada por agentes de la Guardia Civil de la localidad, el Ayuntamiento de este municipio jandeño ha apuntado que no tenían conocimiento de estos hechos hasta el mismo momento en el que se actuó de urgencia.

Según la información con la que trabajan desde el Consistorio, se trata de una familia que no ha realizado viva social en el municipio. No estaban empadronadas y no han solicitado ayuda de los servicios sociales comunitarios de la localidad, ya que ni siquiera habían ido al centro de salud.

Exponen desde el Ayuntamiento, que los vecinos alertaron a las autoridades que se personaron inmediatamente en la vivienda con la supervisión de la directora del centro de servicios sociales comunitarios.