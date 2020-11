El alcalde de Barbate muestra su preocupación por el incremento de contagios

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha expresado su preocupación por las cifras de contagios en su localidad, al tiempo que ha solicitado más colaboración para cumplimentar las normas por parte de todos los ciudadanos. En primer lugar, el regidor barbateño ha querido mostrar su pesar y el de la Corporación Municipal por los cinco fenecidos, dos de ellos en los últimos días, a consecuencia de la Covid-19.

El Ayuntamiento a través de su máximo representante ha vuelto a solicitar actuaciones sanitarias a la Junta de Andalucía, denegadas con anterioridad y que ahora cree Miguel Molina, son “más necesarias si cabe por el número de personas contagiadas en el municipio”.

En este sentido, el alcalde ha recibido el apoyo del Grupo Municipal Socialista, para exigir a la Junta la elaboración de test masivos a la población, debido al “preocupante aumento de casos en la localidad”. La Secretaria General y portavoz socialista, Mari Loli Varo, ha mostrado “su preocupación por el elevado número de casos que se están registrando en el municipio en pocos días”, ofreciendo su total colaboración al Ayuntamiento.

Desde el PSOE creen que “hay que exigir a la Junta de Andalucía que las pruebas PCR se realicen en el término municipal, ya que "se está derivando a los vecinos hasta el Puerto de Santa María para realizar dichas pruebas", concluye la portavoz socialista.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento han pedido colaboración ciudadana porque las cifras no son muy halagüeñas. “Ruego a la ciudadanía que sea plenamente consciente de que esta enfermedad por desgracia, puede desembocar en una muerte trágica de nuestros seres queridos”, ha manifestado el regidor local. En concreto, son 131 pacientes notificados por PCR en las últimas dos semanas, sumando un total de 411 desde el inicio de contabilización de los datos por la pandemia.

De igual forma, el alcalde ha recordado las normas que se han decretado desde la Junta de Andalucía, la ampliación hasta el 10 de diciembre del cierre perimetral de los municipios, así como el cambio en algunos horarios. “Estamos haciendo todo lo posible para contener el virus, pero necesitamos la cooperación de todos, porque en materia sanitaria el Ayuntamiento tiene pocas competencias”, ha argumentado Molina, quien defiende que “si se hubiera tomado las medidas antes como anunciamos en septiembre, se hubiera roto la cadena de contagio”.

No obstante, Molina sostiene que es un momento de mirar hacia delante y protegerse lo máximo posible, a través de las medidas higiénico-sanitarias. También ha tenido palabras para los jóvenes que, en algunas ocasiones, no cumplen con la normativa. “No se puede reunir más de seis personas ni al aire libre, ni en espacios cerrados y a partir de las 22.00 horas no puede haber nadie en la calle”, ha comentado el alcalde.

El primer edil ha recordado que desde el Ayuntamiento se ha establecido, con la colaboración de Protección Civil, un servicio de ayuda a domicilio para llevar alimentos y medicamentos a todas aquellas personas que por motivos de confinamiento y que no poseen ayuda externa puedan solicitar dicho servicio. El teléfono habilitado es el 956 06 36 45.

Finalmente, ha querido tener palabras para el comercio local y la restauración que “están sufriendo momentos muy duros, ya que la mayoría tienen cuartada su actividad comercial debido al cierre obligatorio decretado por la Junta a las 18.00 horas”. Por tal motivo, “pido que apoyemos a nuestros comerciantes y hosteleros siempre desde la responsabilidad sanitaria que se nos confiera a cada uno”.