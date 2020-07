Nueva acción de apoyo a Rafael Vez por los parroquianos de Conil

Miembros del Consejo Pastoral de Conil, en el que están representados todos los colectivos que tienen que ver con la parroquia de Santa Catalina, se han vuelto a concentrar ante las puertas de esta iglesia de la que ha sido párroco el sacerdote, Rafael Vez, que ha sido relegado por el Obispado a Administrador Parroquial, quedando vacante su plaza al frente de esta iglesia.

Nicolás Fernández, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, y miembro del Consejo Pastoral, está poniendo voz a esta reclamación para que este cura siga en el lugar que ha venido ocupando como párroco en los últimos seis años.

Según ha explicado Fernandez, la falta de diálogo es lo que está llevando a que se hayan convocado concentraciones durante la pasada semana y una nueva acción al mediodía de ayer en la escalinata de entrada a la parroquia. “Yo creo que hay un diálogo roto por quien hasta ahora ha sido nuestro párroco y el obispo de la Diócesis”, expone Fernández, quien cree que la fórmula para resolver este asunto para por “un diálogo constructivo”.

Este representante del Consejo Pastoral, ha recordado que en el mes de septiembre del pasado año ya se le retiró a Rafael Vez su cargo de profesor en el Seminario de Cádiz, y ahora se entera de que va a dejar de ser el párroco, provocando una inestabilidad en su persona y en la propia parroquia “donde se venía haciendo un trabajo importantísimo”.

Nicolás Fernández expone que “esto pasa porque existen unas desavenencias claras entre el obispo de Cádiz y este sacerdote y otros sacerdotes”. Aquí, asegura, “las cosas no son nuevas, esto viene sucediendo y ha llevado a muchos sacerdotes a abandonar la Diócesis”. Por eso pide “no tener miedo”, apuntando que le debe al obispo el respeto que le corresponde, pero que “sí don Rafael Zonoza Boy piensa como obispo de Cádiz que nosotros somos cuatro locos que en Conil, nos vamos a callar, nos vamos a quedar quietos o que nos vamos a aburrir, puede tener muy claro que no es así, porque no tenemos miedo. Podrá hacerle a Rafael Vez Palomino lo que quiera, pero a nosotros no”.

Esta acción de protesta ha tenido continuidad por las calles del pueblo y por los balcones y ventanas del municipio, donde los feligreses están colocando carteles de apoyo al sacerdote y criticando la decisión tomada por el obispo, Monseñor Rafael Zornoza.

Este próximo viernes se volverá a repetir otra acción similar en la puerta de la iglesia y ya se ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz autorización para realizar una protesta por las calles de Cádiz que partiría desde la catedral para culminar a las puertas del Obispado.

Nicolás Fernández, ha apuntado que el Decreto del Obispado está fechado a uno de junio, aunque su comunicación se ha producido días más tarde. En ese documento se refleja que queda vacante esa plaza hasta que se nombre un nuevo párroco. Igualmente ha lamentado que el obispo lleve más de tres años sin visitar la parroquia, “ni conozca a la feligresía de Conil, no conoce a los grupos parroquiales, y nuestro obispo no conoce las actividades que hacemos, no se ha parado a conocernos, no sé si porque no le interesan, porque por tiempo no será, ya lleva tiempo aquí, y si no le gusta Cádiz que pida ir a otro sitio, porque nunca le gustó la Diócesis de Cádiz”.

En estas acciones de apoyo al trabajo realizado en el municipio por el párroco Rafael Vez, han estado presentes el alcalde de Conil, Juan Bermúdez y algunos miembros de su equipo de gobierno, que han expuesto que no son creyentes, pero que sí valoran a la persona que está llevando los hábitos de sacerdote.