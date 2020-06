El alcalde de IU de Conil no comparte que Rafael Vez se retire de párroco

La destitución como párroco de la iglesia de Santa Catalina de Alejandría, del que ha sido su titular durante los últimos seis años no ha gustado a nadie, creyente o no creyente, ya que el alcalde de Conil, Juan Bermúdez, de IU, ha realizado un comunicado en el que expresa el sentir de muchos conileños.

Así, en su escrito expone que “Es conocida mi posición como no creyente, y por ello, no entraré a valorar estructuras ni razones. Pero sí quiero mostrar todo mi apoyo a la persona que conozco detrás del hábito, y a su labor al frente de la parroquia, y no solo de la parroquia”.

El regidor conileño, ha catalogado de “desagradable sorpresa” el conocer el nombramiento de Rafael Vez como administrador parroquial, dejando en una situación de inseguridad su desempeño como párroco de Conil. Y más aún cuando ha conocido que dicha situación tampoco había sido anunciada, ni justificada de la manera adecuada al propio afectado, ni por supuesto a sus feligreses y al propio pueblo de Conil, que, segura, “espera una explicación ante esta inesperada (o no) decisión”.

Juan Bermúdez, expone que “todos sabemos que Rafael es una de esas personas de las que decimos que no tienen pelos en la lengua. Y tal vez esto, que debería ser defendido en las Instituciones, sea precisamente la causa más evidente de su situación actual”.

El regidor conileño, destaca que este sacerdote se caracteriza por “decir la verdad de frente y hacerlo siempre con firmeza, pero con gran respeto. Estés de acuerdo o no con sus palabras en cada momento, siempre aporta desde esa sinceridad un elemento más de reflexión”.

Unas palabras que han tenido respuesta por parte del propio aludido, Rafael Vez, quien le expone que como “creyente cada día le encomiendo en mis oraciones porque estoy convencido que usted representa esa figura del pastor que tanto señalan los textos sagrados. Y le pido al buen Dios que le ilumine en sus decisiones para el bien del pueblo que tiene encomendado”.

Asegura sentirse “abrumado y agradecido” por las palabras que ha escrito “acerca de mi persona. Ha sido, creo, demasiado generoso conmigo. Que el buen Dios se lo premie porque yo solo puedo darle las gracias en este momento, aunque tendremos ocasión de desayunar juntos o de tomar una cerveza en la cantina”, le responde.

Sobre este asunto también se ha pronunciado el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Nicolás Fernández, quien expone que “nosotros en Conil no tenemos nada contra el obispo, lo que quisiéramos saber la razón por la cual ha tenido ese trato de ausencia, de lejanía para con los feligreses de la parroquia de Santa Catalina de Alejandría de Conil, con todos sin excepción, es como si no fuéramos parte de la Diócesis”.