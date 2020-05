El Gobierno municipal de Vejer se bajará el sueldo

El Ayuntamiento de Vejer desde que se iniciará esta crisis sanitaria ha comenzado a trabajar en un plan municipal especial de ayudas sociales, reorganizando el presupuesto municipal destinando a partidas presupuestarias de las distintas concejalías al Área de Bienestar Social, para ayudar a las familias más necesitadas del municipio.

Así, el alcalde de Vejer, Manuel Flor, ha avanzado que llevará al pleno extraordinario de la próxima semana varias propuestas que amplio calado económico. Una de las más llamativas es la reducción de los sueldos de todos los miembros del equipo de Gobierno en un 7,5%, que se verá satisfecha a partir de la nómina del mes de junio, lo que puede suponer una cuantía superior a los cien euros en algunos de los casos. También se verán afectadas dos personas con contratos eventuales.

No será el único recorte que se propondrá en esa sesión plenaria que se realizará de manera telemática, ya que se prevén reducir las asignaciones a los dos grupos políticos con representación municipal en un 25%, una decisión que ya ha sido comunicada a la oposición.

Estas cantidades serán destinadas a la partida presupuestaria de Bienestar Social para la atención social a familias y personas vulnerables del municipio, según ha expuesto el alcalde, Manuel Flor.

Entre las medidas que se podrán en marcha de cara a hacer más llevadera esta situación por los empresarios hosteleros, no se cobrará la tasa de basura desde el 14 de marzo y no se pasará al cobro el recibo del segunde semestre de este año en curso. Igualmente habrá una ayuda del 50% del alquiler o la hipoteca que paguen. Será por un periodo de dos meses y con una cuantía máxima de 350 euros. Por último, se contempla también que no se pase al cobro la tasa por las mesas y sillas que tengan en sus terrazas.