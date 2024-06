El sorteo Fin de Semana de la ONCE reparte 200.000 euros en Vejer

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este pasado domingo ha dejado una parte de su fortuna en Vejer, donde Antonio Infante, vendió diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno.

Antonio Infante, que es vendedor de la ONCE desde 2019, ha llevado la suerte de forma ambulante por las calles de Vejer y las ventas de la pedanía de La Muela. A los tres meses de comenzar a trabajar dio un premio de 75.000 euros y hace tres meses otro de 105.000 euros.

“Estoy muy contento”, reconoce. “No me han dicho ni pío, pero pronto saldrán los premiados, me alegro mucho por ellos y por Vejer”. Para este vejeriego, que se declara muy orgulloso de la belleza y la identidad de su pueblo, este premio supone también una inyección de autoestima. “Que toque, que toque -añade feliz-, que tocaba en Barbate y en Conil y parecía que había una valla para que no entren los premios aquí, y ahora han entrado, y encima conmigo, mejor todavía, ¡Soy el mejor!”, dice encantado.

El ‘Sueldazo’ Fin de Semana, ha correspondido al número 45.392, Serie: 047. Reintegro: 2.