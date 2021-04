Empleados de la almadraba de Barbate van desde este jueves a la huelga

A las 7.00 horas de este jueves 8 de abril se prevé iniciar la huelga indefinida a la que han sido llamados a secundarla los casi 75 empleados con los que cuenta la empresa Pesquerías de Almadraba que gestiona la almadraba instalada frente a las costas de Barbate.

Es la salida que ha encontrado la representación sindical de estos trabajadores tras no llegarse a un acuerdo con las personas autorizadas para negociar en nombre de esta entidad comercial a la que se le reclama la diferencia no abonada del plus por cuota extraída en la campaña de 2020.

Según ha explicado, Antonio Toscano, responsable de Negociación Colectiva de la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato Comisiones Obreras (FSC CCOO) en Andalucía, no ha habido acuerdo, al no haber propuesta por parte de la empresa que “ha amenazado con rebajar aún más el plus de capturas de la temporada 2021”, lo que ha a los almadraberos a decidir en una asamblea ratificar la huelga indefinida.

Este representante sindical ha recordado que en julio y agosto de 2020 la empresa Pesquerías de Almadraba, que comercializa Petaca Chico de Barbate, abonó cantidades muy inferiores a las pactadas por el plus de capturas, incumpliendo “el propio Convenio firmado el 13 de julio de 2020.

Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía resaltan que todos los trabajadores de ésta empresa salvaron la campaña de 2020, capturando unos 7.400 atunes, más del 20% de toneladas de atún rojo salvaje que en 2019, y mucho más del doble de la cuota asignada a esta empresa. En este caso, el convenio recoge que a partir de 5.000 atunes, se negocia un incentivo económico para cada almadrabero en progresión a su esfuerzo, y que podría rondar los 1.500 euros para cada uno al final de la campaña y según se había estipulado en campañas anteriores. Sin embargo, según Toscano, les pagaron el plus a un precio de entre 4.000 y 4.500 atunes, quedando pendiente de abonar una parte desde la empresa almadrabera.