Piden a Diputación la retirada de los elementos colocados en la carretera del Pradillo de Conil

Tras la instalación de unos elementos que separan el carril bici de la zona de rodadura en la carretera del Pradillo por parte de la Diputación de Cádiz, al ser la misma de su competencia, y tras la constatación desde el primer día del riesgo que suponía, refrendado por un informe del jefe de la Policía Local, José Manuel Vallejo, el alcalde de Conil, Juan Bermúdez, solicitó la retirada de los mismos, el mismo día que se emitió el informe, el 20 de noviembre. Requerimiento al que se añaden las conversaciones mantenidas con el diputado provincial de Cooperación y Asistencia a Municipios, Javier Pizarro.

En todo momento se ha insistido desde el Ayuntamiento en la necesidad de la retirada de dichos elementos de caucho que han provocado una veintena de accidentes y reventones de ruedas. Por ello se ha mantenido un encuentro entre responsables del Ayuntamiento de Conil, el diputado provincial, Javier Pizarro y los técnicos de carreteras, a petición del propio Consistorio. Ahí, se le volvió a trasladar al diputado provincial las consecuencias de la colocación de estos elementos separadores y se le solicitó la retirada de estos elementos por otro sistema que no provocase accidentes.

A esta petición los técnicos provinciales entendían que debe de haber elementos que diferencien estos carriles y mantienen que una posible solución es el retranqueo de los mismos y la señalización de los límites de velocidad y de la presencia de estos separadores del carril bici. Pese a no ser la opción que el Ayuntamiento ha mantenido, y dada que es la elegida por la Diputación, siempre por indicación de los técnicos competentes, y que no se plantea su eliminación, se ha pedido que al proceder al retranqueo no lo vuelvan a colocar de manera oblicua, sino de forma paralela a esta vía interurbana.