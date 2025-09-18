Ylenia Padilla, desaparecida de la televisión y de la justicia

Ylenia Padilla vuelve a estar en el foco mediático. La exconcursante de GH VIP se encuentra en busca y captura debido a una acusación que pesa sobre ella por insultos tránsfobos a la cómica y activista LGTBIQ+, Elsa Ruiz. El juzgado lleva dos meses sin poder localizar a la televisiva.

Por ello, el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha realizado una petición formal a la Policía para que localice su nuevo domicilio. Por el momento, no se ha podido hacer entrega de la notificación del juicio oral por un delito contra la dignidad por motivo de identidad sexual. Ese asunto mantiene paralizada en estos momentos la actuación judicial.

Elsa Ruiz, la víctima de la agresión verbal, se encuentra molesta por el retraso de la causa. Según su versión, Ylenia estaría retrasando la vista oral para hacerle más daño. La cómica considera una falta de responsabilidad la actitud de la televisiva.

Los hechos que han originado la demanda judicial contra Ylenia se remontan a 2021. La que fuera un rostro habitual en Mediaset publicó varios mensajes de tono despectivo hacia Elsa Ruiz. “¿Eso es una mujer?”, “Basura”, “Gentuza de mierda” o “Degenerados” son algunos de los insultos. Debido a aquellos improperios, Elsa Ruiz sufrió ansiedad, depresión e incluso pasaron por su cabeza ideas suicidas.

El delito que se le imputa a Ylenia es el tipificado como delito contra la dignidad por motivo de identidad sexual, recogido en el artículo 510 del Código Penal. La Fiscalía pide una pena de un año y nueve meses de prisión, mientras que la acusación particular aumenta la pena hasta los seis años de cárcel y una indemnización de 60.000 euros.

Por su parte, la defensa de Ylenia ha trasladado que ya no reside en el domicilio que había comunicado en un primer momento y ya habría informado de su nueva dirección para recibir la notificación de los juzgados.