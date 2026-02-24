Violeta Mangriñán contrata seguridad privada tras una desafortunada publicación sobre el Ramadán

Violeta Mangriñán, una de las 'influencers' más destacadas del panorama nacional, se ha visto envuelta en una polémica sobre el Ramadán.

Violeta Mangriñán ha pasado a la primera plana de la actualidad debido a una desafortunada publicación sobre el Ramadán que ha generado un aluvión de críticas. La creadora de contenido, que acaba de confirmar su presencia en el casting de la séptima edición de El Desafío, compartía una imagen para felicitar el Ramadán junto a un plato de jamón y cervezas, que ha sido interpretado como una ofensa hacia esta festividad religiosa que cuenta con una amplia comunidad que la pone en práctica.

El Ramadán es un periodo sagrado de ayuno, abstinencia y reflexión para los musulmanes. Muchos usuarios de las redes sociales han puesto de manifiesto la falta de respeto de Violeta Mangriñán. La reina del té se ha visto obligada a eliminar la publicación a la par que se disculpaba con la comunidad musulmana.

Las disculpas emitidas por Mangriñán no han tenido el efecto deseado, ya que la joven ha recibido mensajes agresivos y amenazas por las redes sociales. “Os esperan tiempos muy oscuros. En otros países europeos no tenéis huevos a decir algo contra Marruecos o los musulmanes porque te parten en trozos en plena calle”, escribía un usuario que se ha sentido ofendido por la publicación de Violeta.

Violeta ha denunciado que las críticas han llegado hasta sus negocios con malas reseñas que derivan del acoso que está sufriendo por su desafortunada fotografía. La influencer ha informado a las autoridades de las amenazas que ha recibido durante las últimas horas. Además, Violeta ha tomado medidas para garantizar su seguridad.

Violeta Mangriñán ha decidido contratar seguridad privada por las amenazas recibidas. / INSTAGRAM

“Espera que ahora dirán que me quiero victimizar. Es tan heavy. Evidentemente voy a contratar seguridad privada porque temo por mi seguridad y la de mis hijas”, ha asegurado la creadora de contenido en una story de Instagram que evidencia la ferocidad de las amenazas recibidas.