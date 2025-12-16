Con la Navidad a la vuelta de la esquina, y siempre celebrando su gran pasión, la música, Manu Tenorio ha reaparecido en Madrid. Pero antes de disfrutar de las fechas más especiales del año junto a su mujer Silvia Casas y su hijo Pedro, toca cumplir con sus compromisos profesionales. La prensa ha querido saber la opinión de Manu sobre la faceta de cantante de Sergio Ramos, que tras lanzar su primera canción Cibeles el pasado septiembre, y anunciar que deja el Monterrey de México después de menos de un año en el club, se rumorea que podría regresar a España para triunfar en el mundo de la música.