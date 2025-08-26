Verónica Echegui y Alex García, un amor de cine

El cine español está de luto. El pasado martes 25 de agosto falleció Verónica Echegui, actriz carismática, premiada y profundamente admirada por la crítica y el público. Su muerte, tras una enfermedad que llevó con la misma discreción con la que vivió su vida personal, ha dejado una huella imborrable en el corazón de quienes la conocieron. Especialmente, en el de Álex García, su pareja durante los últimos quince años.

Verónica Echegui y Álex García, en un corto nominado al Goya / rtve

Ambos actores se conocieron en 2010 durante el rodaje de la película ‘Seis puntos sobre Emma’. Lo que comenzó como una colaboración profesional pronto se convirtió en una relación sentimental sólida, discreta y profundamente cómplice. Desde entonces, formaron una de las parejas más admiradas del panorama artístico español. Durante estos años, compartieron proyectos, alfombras rojas y sobre todo, una vida alejada del ruido. En contadas ocasiones hablaban de su relación, pero cuando lo hacían, sus palabras dejaban ver una conexión sincera y duradera. “Una relación de muchos años hay que trabajarla, y nosotros queremos trabajar en ella”, reconocía Álex García en una entrevista. Verónica, por su parte, le dedicó unas emocionadas palabras durante su discurso de agradecimiento al recoger el Goya por Tótem Loba en 2022: “Mi amor, cuánto me alegro de crecer a tu lado. Te amo”.

La noticia de su fallecimiento ha supuesto un golpe devastador para el actor canario. Según han confirmado diversos medios, Álex no se ha separado en ningún momento del féretro durante el velatorio celebrado en el tanatorio de La Paz, en Madrid. Roto de dolor, ha permanecido junto a ella hasta el último instante, profundamente afectado por la pérdida de quien fue, más allá de todo, el gran amor de su vida.

Hoy, el cine pierde una voz única. Y Álex García, un amor imposible de olvidar.