Las variantes para una sobremesa diferente con los Licores del Mono

Entre los sonidos navideños más españoles se encuentra el “rin rin” de la adornada botella de Anís del Mono, el licor clásico de origen en Badalona y que ahora se elabora en El Puerto de Santa María.

Al anís clásico, acompañante de dulces y villancicos, la marca centenaria tiene en los estantes nuevos sabores con Licores del Mono. De cara a las próximas fechas se encuentra este trío para las sobremesas familiares, con aire desenfadado sin renunciar a la imagen de siempre.

Por un lado está la Verbena de limón, elixir refrescante con su estallido ácido-mentolado que evoca fiestas de siempre y que se deja caer en un mojito helado, solo o con hielo para animar la fiesta.

También está el Antojo de galleta, capricho goloso con aroma a horno navideño, con notas tostadas y caramelizadas, ideal, por euemplo, para un carajillo que convierte así el postre en un ritual diferente.

Y otra opción, el Sarao de hierbas, rebelde silvestre con toques cítricos y amargos que invita a tomarlo en chupitos fríos, perfecto para quienes en cada brindis tienen una excusa para celebrar los buenos momentos entre amigos y familia.

Espíritu mediterráneo con aire de fiesta nuestra y con la intención de “dar vidilla” a la sobremesa.

“Dale Vidilla” es una invitación para paladares festivos. Los licores están en infinidad de establecimientos y bares y está también disponible en www.osborne.es, Licores, envueltos en las botellas esmeriladas que suenan a Navidad. Sobremesas de polvorones, turrones y el dulce sabor de los destilados de Anís del Mono y sus nuevas varientes. Tradiciones con guiños modernos. saraos donde el limón chispea como fuegos artificiales, la galleta da cariño como el abrazo de una tía y las hierbas hacen despertar debates entre amigos.