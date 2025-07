La última hora del estado de salud de José Luis Gil llega sin novedades importantes

José Luis Gil sigue recuperándose del ictus que sufrió en noviembre de 2021, un grave contratiempo de salud que cambió su vida por completo. El actor de La que se avecina desaparecía de la escena pública para centrarse en su largo proceso de rehabilitación. Han pasado casi cuatro años y las noticias sobre su estado de salud han ido llegando a cuentagotas por parte de su hija Irene Gil, que ha ejercido de portavoz de la familia en este asunto.

La hija del actor que da vida al personaje de Enrique Pastor en La que se avecina ha ofrecido una entrevista en Onda Cero en la que ha aclarado la situación actual de su padre. En los últimos días, los medios habían hablado de un supuesto empeoramiento de la salud del intérprete aragonés.

“No hay ninguna novedad. Cada vez que hay silencio, surgen los rumores. José Luis se encuentra tranquilo, en su domicilio y recibiendo con asiduidad la visita de familiares y amigos cercanos”, ha aclarado Irene.

La portavoz de la familia ha asegurado que cuando se produzca una novedad importante la contará para el conocimiento de sus seguidores. “Cuando haya algo que contar, yo lo contaré, porque entiendo que la gente está preocupada. No todos son iguales y no todo el mundo se recupera igual, y no todas las circunstancias son las mismas”, ha explicado.

Irene Gil ha dejado claro que los rumores sobre la salud de su progenitor no ayudan a su familia y solo generan más desconcierto a su alrededor. “Tuvo un infarto muy grave que le ha dejado secuelas, por eso en lugar de hablar él, hablo yo", ha indicado. La hija del actor ha recalcado que su padre descansa en su domicilio y lleva mucho tiempo sin ingresar en el hospital. “Hace mucho que, por suerte, mi padre no está ingresado. Es verdad que de vez en cuando puede tener crisis epilépticas o recaídas, pero por suerte lleva un tiempo bastante tranquilo en casa”, ha zanjado.