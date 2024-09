Última hora sobre el estado de salud de Jesulín de Ubrique

Jesús Janeiro, Jesulín de Ubrique, fue ingresado a primera hora de la mañana del domingo en un hospital malagueño para ser tratado de un microinfarto que se le había sobrevenido mientras se encontraba en la localidad de Rincón de la Victoria. Una crisis cardíaca menor pero que obligaba a que pasara por el hosptial para estar en observación. El diestro ubriqueño recibió el alta horas después y su mujer, María José Campanario, ha querido aclarar y quitar importancia a la preocupación. No ha sido nada grave pero cualquier alerta es necearia de atención urgente, ya que no ha sido la primera vez.

Campanario emitía un comunicado para aclarar y tranquilizar: "Mi marido se encuentra bien, estamos en el hospital y le tienen en observación. No te puedo decir nada más… agradezco tu llamada y te repito que está mejorando, todo bien, gracias a Dios, estamos intentando que descanse y ya está. No nos gusta hablar de temas de salud… Ha sido un susto, pero no es nada grave. Ten en cuenta que es un tema muy personal… lo más importante ahora mismo es que se encuentra bien".

La pareja en lo sentimental, con un hijo pequeño que es tanto responsabilidad como ilusión, vive un buen momento y cierran filas cuando hay problemas de salud, deseando que no haya interferencias externas mediáticas que provoquen incomodidades.

El microinfarto, que ha generado preocupación entre sus seguidores y seres queridos, es un problema cardíaco que requiere atención médica inmediata, aunque no sea tan grave como un infarto masivo. Los síntomas del microinfarto incluyen dolor en el pecho, palpitaciones, mareos o desmayos, destacando la necesidad de actuar rápidamente para evitar complicaciones mayores.

El diestro gaditano en 2017 vivió ya algo similar, un momento complicado mientras toreaba en la plaza de Lanzahíta, en Ávila. Se sintió mal en plena corrida y, aunque intentó seguir, tuvo que abandonar y fue trasladado al hospital. Allí le diagnosticaron una arritmia, un trastorno del ritmo cardíaco que causa latidos acelerados o irregulares.

En aquel momento, Jesulín describió la experiencia: “Me sentí como si me hubieran desconectado”. Los problemas cardíacos pueden ser causados por varios factores, incluido el estrés, que es un desencadenante común de arritmias y otros trastornos cardíacos.

Descartadas complicaciones cardíacas, Jesulín y su familia han regresado a su domicilio en Arcos de la Frontera.