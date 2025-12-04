La última adquisición de Lucas: un Porsche de 75.000 euros

Lucas González y Andy Morales no dejan de ser noticia desde que salieran a la luz los problemas que venía arrastrando el dúo musical en los últimos tiempos. Una de esas informaciones apuntaba directamente al estado financiero de los artistas, que en ninguno de los dos casos atravesaba un buen momento. Pero, el último movimiento de Lucas ha creado cierto desconcierto sobre su verdadera situación económica.

El cantante gaditano se ha convertido en noticia debido a su última adquisición: un Porsche Panamera Turbo valorado en 75.000 euros. El vendedor que ha participado en la transacción del vehículo de alta gama ha contado los detalles de la operación en El tiempo justo.

“Tiene 80.000 kilómetros, es de 2018 y tiene todo el mantenimiento en la Porsche y con garantía. Olía a nuevo. Estaba impoluto, no tenía absolutamente ni un rasguño y contaba con pintura original de fábrica, asientos con frío y calor, visión nocturna… Venía muy a tope de extras”, ha explicado.

Una fuente cercana al entorno de Lucas asegura que la compra del vehículo se produjo hace unos meses, pero el artista no quería que saliera a la luz para no contribuir más al señalamiento mediático que estaba sufriendo por sus problemas con Andy, uno de ellos por asuntos económicos. “Ya hace unos meses que lo compro, pero no quería que la gente dijera que se lo ha comprado con el dinero con el que no paga a Andy. Le daba miedo contribuir al testimonio que deja a su excompañero como un pobrecito que no veía ni un duro de los beneficios”, ha señalado.