Tremendo enganchón entre Alejandra Rubio y Lequio por el misterioso trabajo de Carlo Costanzia

En el plató del programa Vamos a ver han saltado chispas. Alessandro Lequio y Alejandra Rubio, enemigos íntimos, se han enzarzado por el misterioso trabajo de Carlo Costanzia, ese que supuestamente le privó de estar en el desfile de su madre, Mar Flores, en la Fashion Week de Madrid. Lequio le ha recriminado a Alejandra el hecho de no ofrecer detalles del empleo de su novio y eso ha originado un tremendo cruce de declaraciones.

Tampoco ha soltado prenda Carlo que ante la insistencia de la prensa intentó esquivar el asunto de la mejor manera posible. “¿No sois periodistas? ¡Informaros mejor de las cosas!”, dijo a los periodistas que se interesaban por su nuevo empleo.

Lequio ha puesto en tela de juicio el supuesto trabajo de Carlo por cuenta ajena. “No me encaja, tiene un horario y una constancia”, ha comentado. Alejandra, en su regreso a plató, no ha justificado la actitud de su novio ante la prensa, pero sí ha arremetido contra Alessandro.

“A mí también me pasa que estás hasta arriba y te toca una persona que… nos e ve todo. No me mola la gente falsa porque yo podré ser muchas cosas, pero falsa no. Lo de faltar el respeto al padre de mi hijo cuando no estoy porque no tienes lo que hay que tener para decírmelo cuando estoy delante, sinceramente no lo entiendo”, ha resaltado.

La hija de Terelu Campos y la expareja de Ana Obregón han tenido varios enfrentamientos, pero ninguno en estos términos. “Hemos tenido una relación cordial, no te preocupes que si no hay paz, no habrá paz. Hay que respetar y tú no sabes respetar cuando das opiniones sobre mi pareja y mi suegra, que jamás las tienes conmigo, no cuentes porque decir actor mudito es de ser un ignorante. ¡Ve y hazlo tú”, le ha espetado la joven.

El televisivo ha reconocido que nunca ha visto una interpretación de Carlo, pero que se fía de las referencias que tiene sobre el actor. “Nunca he visto una interpretación de él, me fío de lo que me contaron, me dijeron que tenía un papel que no hablaba, eso lo llamo actor mudito, no pongas cara de circunstancia porque lo del trabajo lo dijiste tú. No sé por qué te empeñas en ocultar el trabajo de tu pareja”, le ha respondido.

La nieta de María Teresa Campos ha confirmado que se trata de un proyecto personal del que no puede hablar por cuestiones de contrato. “Yo no lo oculto. Yo sí estoy haciendo un proyecto personal, estoy súper contenta y tampoco puedo decir mucho porque no puedo hablar por contrato”, ha finalizado.