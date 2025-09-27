Así se transforma en imágenes la degustación de un jamón 100% ibérico de Jabugo

De cara a las fiestas navideñas la firma onubense Cinco Jotas eleva su celebración de la excelencia ibérica con la colección Sinestesia, el sabor con los cinco sentidos. Una serie limitada que entrelaza el arte digital con el legado gastronómico de su jamón de bellota 100% ibérico. Una colaboración con el artista y fotógrafo Diego Berro. Esta imagen de las cajas de productos Cinco Jotas transforma la experiencia sensorial en un lenguaje visual inmersivo, donde el azul noche, color emblemático de la marca de Jabugo, sirve de lienzo para capturar la intensidad del sabor a través de texturas, colores y símbolos que evocan la interacción entre vista, tacto, olfato, gusto y oído.

Fundada en 1879 Cinco Jotas ha preservado un microclima único y la pureza racial del cerdo 100% ibérico, criado en libertad en dehesas de la serranía onubense, alimentado con bellotas durante la montanera, lo que infunde a sus piezas un aroma y sabor únicos.

Packaging con la nueva imagen de Cinco Jotas

Diego Berro, con una trayectoria que suma más de 200 proyectos internacionales para firmas como Coca-Cola, Loewe o Suzuki, reconocidos en festivales como El Sol y el CdeC, lleva a imágenes y emblemas la implicación de los cinco sentidos en la degustación del jamón ibérico.

El autor aborda este reto con una fusión de fotografía conceptual y herramientas digitales, incluyendo inteligencia artificial, para materializar lo intangible del paladar. Formado en diseño gráfico, arte, actuación y cine, el artista parte de elementos reales como el body painting sobre rostros femeninos para simbolizar emociones, y evoluciona hacia motivos cargados de significado: mariposas y flores que representan la transformación sensorial con el tiempo; relojes que aluden al proceso pausado de curación del jamón, de hasta 48 meses; y partículas etéreas que encarnan los compuestos volátiles de su bouquet aromático.

“El arte digital amplifica la intuición humana, permitiendo variaciones infinitas que reflejan la explosión de un sabor indescriptible”, explica Berro, subrayando cómo la tecnología no reemplaza la emoción creativa, sino que la extiende hacia experiencias inmersivas para conectar con audiencias contemporáneas.

La colección se materializa en cinco obras exclusivas impresas en packs navideños, disponibles desde 269 € hasta 759 € en Club del Gourmet, el e-commerce de Cinco Jotas, tiendas especializadas y mercados de más de 45 países, donde la marca es partner oficial de The World’s 50 Best Restaurants.