La tragedia que acompañará durante toda la vida a Blanca Romero

La modelo y presentdora Blanca Romero, conocida por su autenticidad, abrió su corazón en una entrevista en el programa Mis raíces de Cuatro con Isabel Jiménez. Entre otros aspectos, la asturiana recordó el día de su enlace con Cayetano Rivera, celebrado el 26 de octubre de 2001. La boda estuvo marcada por una tragedia imborrable: la pérdida de un primo muy cercano en un accidente de tráfico mientras se dirigía a esa celebración.

Este tragedia dejó una huella imborrable, y aunque Blanca y Cayetano consideraron suspender la celebración, las circunstancias no lo permitieron. La actriz recuerda con pesar que, lejos de ser un día de júbilo, la boda estuvo impregnada de tristeza, un reflejo de los contrastes que han definido su vida.A pesar de los momentos agridulces, Blanca guarda recuerdos entrañables de aquella etapa, como el instante en que ella y Cayetano brindaron con sidra en la intimidad de un balcón en Gijón, en un hotel que hoy es la residencia de su abuela, a quien visita con frecuencia.

Sin embargo, su matrimonio, que duró apenas tres años, no fue el lugar donde encontró su verdadera identidad. “No era mi mundo”, confesó, admitiendo que las conversaciones y el entorno no resonaban con su alma viajera. Tras la separación, Cayetano asumió un rol importante al darle sus apellidos a Lucía, la hija de Blanca, y hoy mantiene con ella una relación cordial, aunque la actriz prefiere mantenerse al margen, respetando ese vínculo sin involucrarse.Criar a Lucía sola fue uno de los mayores desafíos de Blanca.

A los 22 años, enfrentó un parto traumático en el que su hija nació con graves complicaciones, incluyendo fracturas en ambas piernas y una situación crítica que la dejó al borde de la muerte. La falta de apoyo del padre biológico de Lucía y las dificultades económicas marcaron una etapa de lucha constante. Blanca recuerda cómo, apenas dos meses después del nacimiento, ya estaba desfilando en Barcelona para sostener económicamente a su hija.

Su madre fue un apoyo incondicional, asumiendo un rol casi maternal con Lucía, lo que permitió a Blanca enfrentar las exigencias de su carrera mientras lidiaba con las responsabilidades de la maternidad. La separación de Cayetano tuvo un impacto significativo en su trayectoria como modelo. Pasó de ser reconocida por su talento a ser etiquetada como “la ex de”, lo que limitó sus oportunidades profesionales, especialmente en el competitivo mundo de la moda internacional. A pesar de ello, Blanca no se dejó vencer por las adversidades.

Su relación con Lucía, descrita por su hija como la de una “hermana mayor”, refleja una conexión profunda forjada en la adversidad y el cariño. Hoy, Blanca mira hacia atrás con la serenidad de quien ha superado pruebas duras, reafirmando su compromiso con ser fiel a sí misma y a su historia, sin importar los obstáculos que la vida le haya presentado.