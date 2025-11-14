Esta tapa de canguro y jamón ibérico ha vencido en el certamen mundial de Valladolid

Un bocado de carne de canguro y jamón ibérico (Humo bajo la tapa), presentado por el chef Andrea Vignali, del restaurante Al Dente Enoteca en Melbourne, Australia, ha ganado el IX Campeonato Mundial de Tapas, celebrado esta semana en Valladolid.

La propuesta triunfadora es un consomé ahumado de canguro bajo una tartaleta de canguro cortado a mano y jamón ibérico que ha conquistado al jurado internacional presidido por la tailandesa Chef Pam, Mejor Cocinera del Mundo 2025. Vignali, de origen italiano, se ha llevado 10.000 euros de premio.

Antes de llegar a España, la carne de canguro que traía el ganador no pudo pasar la aduana en Francia por exigencias de protocolo de importación. El chef tuvo que desviarse a su país de origen para abastecerse de la materia prima necesaria.

El chef australiano Andrea Vignali alza el trofeo de ganador del certamen de tapas / EFE

El segundo puesto fue para Noruega por la tapa del cocinero Oyvind Boe Dalev, La reina del Mar, una tartaleta crujiente hecha a base de harina y cerveza artesanal de las islas Lofoten, rellena de carne de cangrejo y calabacín.

El chef Alejandro San José, del restaurante Habano Taquería, de Valladolid, ha ganado por segunda vez (la primera fue en 2021) el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas. Su propuesta se llamaba Milpa, bocado que representa la hermandad culinaria entre México y España.

San José presentaba un guiso de lechazo sobre un anillo de maíz relleno de salsa mexicana (Chintextle), sobre una base circular con el dibujo de la Piedra del Sol, en alusión a la piedra (calendario azteca) que se conserva en el Museo Nacional de Antropología, en Ciudad de México.

El subcampeón nacional ha sido Aitor Martínez, cocinero de Can Ros, en Burriana, Castellón, con Tronko Porko, lámina de patata deshidratada que simula un tronco y que rellenó de un guiso de careta y manitas de cerdo.

La tailandesa Chef Pam ha destacado su sorpresa por haber podido conocer “en tan poco tiempo la cultura, historia y hospitalidad” de España y Valladolid.

El chef cordobés Paco Morales, tres estrella con el restaurante Noor, ha destacado como presidente del jurado nacional el “trabajo y talento de todos los participantes” y su valentía a través de las elaboraciones presentadas.