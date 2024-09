Tamara Falcó no pasa el filtro de Carmen Lomana en su estreno en ‘Got Talent’

Carmen Lomana no se ha mordido la lengua a la hora de criticar a Tamara Falcó y a su madre, Isabel Preysler.

El estreno de Tamara Falcó como jurado en la décima temporada de Got Talent España ha generado un sinfín de reacciones. Como suele ser habitual hay personas que comulgan con la socialité y otras que no la aguantan por su especial forma de ser. Una de las personas que ha demostrado que no tiene pelos en la lengua ha sido Carmen Lomana. La celebrity desaprueba el debut de la marquesa de Griñón en el talent show de Telecinco.

La popular empresaria ha asegurado en el programa Las Mañanas de Kiss que duró muy poco delante del televisor por culpa de Tamara Falcó. “No aguanté ni dos invites. Me pareció tan absurda esa manera de reírse, como loca, sin venir a cuento”.

La empresaria ha criticado su falta de formalidad y profesionalidad delante de una cámara. “Ella es absurda. La gente absurda que no tiene un criterio, que su criterio es ja ja ja… ¿de qué te ríes? No da más de sí”, ha contado sobre su estreno en Got Talent.

En el programa de radio le han preguntado si cambiaría a Tamara por su madre. La respuesta de la celebrity ha sido contundente. “¡Quita, peor! Yo por lo menos con Tamara me río, porque a su madre no la entiendo mucho cuando habla”, ha añadido en otro zasca monumental.