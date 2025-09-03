Tamara Falcó y su inesperado posado en ‘topless’

Tamara Falcó está disfrutando al máximo del verano en compañía de su marido Íñigo Onieva y parte de su familia.

Tamara Falcó exprime los últimos días del verano en Sotogrande junto a su marido Íñigo Onieva, su hermana Ana Boyer, Fernando Verdasco y su familia. A pocos días de retomar su trabajo como colaboradora en El Hormiguero, la marquesa de Griñón ha publicado un carrusel de fotografías en las redes sociales. Algo que entra dentro de lo habitual, aunque no resulta normal que entre esas imágenes haya un posado de la hija de Isabel Presysler en topless tomado en una piscina.

La socialité ha compartido una fotografía que ha llamado enormemente la atención si nos atenemos a su modo de vida y firmes creencias religiosas. Un posado transgresor en el que aparece tomando el sol sobre una colchoneta sin la parte superior de su biquini. La fotografía no sigue la línea habitual de sus publicaciones, generando un caluroso debate entre sus seguidores con opiniones a favor y en contra.

El posado de Tamara Falcó en 'topless' que ha suscitado un caluroso debate en las redes sociales. / INSTAGRAM

Muchos de ellos respaldan este gesto de valentía y descaro impropio de la marquesa de Griñón, mientras que otras voces no han dudado a la hora de criticar este repentino cambio de actitud. “Si la santa Iglesia te ve en topless, te excomulga”, “Siendo católica, no entiendo bien esta foto insinuando en una colchoneta” o “No te reconozco en las últimas fotos que estás subiendo”, son algunos de los comentarios que le han dedicado.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han disfrutado al máximo del verano visitando lugares turísticos como Maldivas, La Provenza, Ibiza y Sotogrande. El matrimonio sigue haciendo gala de una vida lujosa que no está al alcance de cualquier bolsillo.