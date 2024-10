Las sorprendentes declaraciones de Leire Martínez sobre Amaia Montero

Leire Martínez se ha pronunciado por primera vez desde su abrupta salida de La Oreja de Van Gogh. La cantante ha sido la protagonista de la tercera temporada de Me quedo contigo, el espacio de mtmad, la plataforma de contenidos de Mediaset. Leire ha hecho balance de todo lo ocurrido en las últimas semanas, con especial hincapié en su infancia, el divorcio de sus padres, la salud mental y los duros momentos que le ha deparado la vida.

La intérprete, cuya vida ha cambiado de manera radical en las últimas semanas tras su salida de La Oreja de Van Gogh, ha asegurado que no se sentía querida por el grupo musical. “Cuando vi que me preguntaban en las entrevistas por determinados temas fue cuando me di cuenta de que ahí no era. No me sentía querida y me he sentido muy sola”, ha comenzado diciendo.

Leire, que ha permanecido en la banda musical durante 17 años, ha confirmado que ella nunca estampó su firma en el comunicado en el que se anunciaba su salida. “Si alguien cree que en 17 años de convivencia todo ha sido maravilloso, no lo ha sido. El sentido común te dice que si yo no he firmado ese comunicado es porque no estaba de acuerdo con él”, ha contado.

A la cantante le han preguntado sobre cómo es su relación con Amaia Montero, la anterior vocalista de la banda que podría ocupar el puesto que ha quedado libre. “Amaia y yo nunca hemos sido amigas, somos compañeras. Además, la admiro profundamente. Fue un cierto interés lo de poner el foco en nosotras. Yo no soy rival de nadie. Lo siento, pero no voy a formar parte de la guerra de otros. Amaia no ha tenido nunca que ver en lo que ha ocurrido de puertas para dentro en el grupo. Que la dejen tranquila”, ha señalado.

La cantante vasca ha aclarado que conciliar su carrera musical con la música ha sido muy complicado. “Yo no quiero que mi hijo me vea llorar continuamente, pero si me tiene que ver llorar, que me vea llorar. Para mí, la palabra conciliación y maternidad son contradictorias. ¿Yo cómo concilio si me tengo que ir a Latinoamérica de gira? Lo quiero hacer por mí, y si el público sigue… Para mí la salud mental es la salud más importante y ese es mi principal objetivo, seguir cuidándome y mimándome”, ha manifestado.

Leire no lo ha tenido fácil en la vida, ya que vivió en primera línea el complicado divorcio de sus padres. La exvocalista de La Oreja de Van Gogh tuvo que abandonar la casa de sus padres con 18 años por el deterioro que sufrió la relación con su padre. “Me emancipé muy joven por necesidad. La gente me decía que no podía seguir en esa situación. Empecé a perder mucho peso, entré en depresión”, ha relatado sobre uno de los episodios más duros de su vida.